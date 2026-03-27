Lärare i SVA, matematik och engelska till Gustaf Adolfsskolan
2026-03-27
Är du lärare och redo att göra skillnad och skapa rätt förutsättning för våra elever? Vill du vara en del av en givande arbetsmiljö med engagerade kollegor? Då kan du vara vår nya kollega till Gustaf Adolfsskolan!
Vilka är vi?
Vi är skolan i centrum som med sitt strategiska läge gör det möjligt att utnyttja stadens alla utbud samtidigt som vi har närhet till natur och grönområden.
På Gustaf Adolfsskolan där F-6 och fritidshem möts, tar vi emot elever från förskoleklass till åk 3 samt har 10-12 års verksamhet. Med våra cirka 190 elever och 30 engagerade pedagoger fokuserar vi på att se möjligheter och stärka varandra i vardagen!
Elevhälsoteamets hälsofrämjande arbete genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är varandras arbetsmiljö där vi alla strävar efter samma mål och ett professionellt förhållningssätt gentemot varandra.
Skolans utvecklingsarbete drivs av skolans ledning i samverkan med förstelärare, elevhälsa och piloter inom enhetens olika verksamheter.
Nu söker vi dig som vill bidra med ditt engagemang där eleven alltid är i fokus!Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Som lärare på Gustaf Adolfsskolan ingår du i ett härligt team där du har delat mentorskap. Du ansvarar för undervisning, utveckling och planering i dina ämnen.
Du förväntas ta eget ansvar samt samarbeta med andra ämneslärare kring elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets olika gemensamma uppgifter samt bidrar med egna idéer och erfarenheter.
Rollen innebär ett nära samarbete med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Där du är respektfull i ditt bemötande gentemot andra och värdesätter samarbetet med kollegor så att vi gemensamt kan skapa en meningsfull och stimulerande verksamhet.
Hos oss får du möjlighet att utveckla och bedriva en framgångsrik undervisning samt bidra i det kollegiala lärande med din kompetens.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation för årskurs 1-6 med behörighet i ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik samt engelska.
Du har tidigare arbetslivserfarenhet från arbete på en mångkulturellskola och av pedagogiskt arbete med barn som har särskilda behov. Du är dessutom väl insatt i rådande styrdokument för grundskola.
Som person är du trygg, stabil och skicklig på att skapa goda relationer och förtroende hos eleverna. Du har en god pedagogisk förmåga där du entusiasmerar, stöttar och motiverar eleverna samtidigt som du ställer höga krav på dem och tror på deras potential.
Du är prestigelös och tydlig i ditt ledarskap och genom ditt sätt att leda skapar du engagemang och delaktighet. Som lärare hos oss ser vi att du drivs av utveckling och använder din kreativitet för att skapa goda lärandemiljöer för eleverna.
Du har förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas behov och differentiera instruktionen för att möta olika inlärningsstilar och språknivåer.
Vidare har du ett helhetsperspektiv där du ser till hela verksamhetens bästa och arbetar för allas värde i vår verksamhet. Med din positivitet bidrar du till ökad måluppfyllelse och välmående hos oss på Gustaf Adolfsskolan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 19 april
Kontakt: Rektor Paul Shamoun, 011-15 23 47, paul.shamoun@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Enligt överenskommelse
