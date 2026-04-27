Lärare i SVA för högstadiet - vikariat på ett år
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Lärare i Svenska som andraspråk (SVA) - vikariat 1 år till Internationella Engelska Skolan Kista
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad för våra elever. Vi tror att detta beror på vår tydliga värdegrund med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig. IES-skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen. Våra skolor är öppna för alla och vi tar emot ansökningar från eleverna enligt principen först till kvarn.
Om Internationella Engelska Skolan Kista
Internationella Engelska Skolan (IES) Kista är en del av Sveriges största och mest framgångsrika nätverk av tvåspråkiga skolor och tar emot elever i årskurserna F-9. IES Kista har 640 elever och 79 anställda. Vi följer den svenska läroplanen (Lgr22) där upp till 50 % av undervisningen sker på engelska.
Vid IES Kista tror vi på höga akademiska förväntningar, tvåspråkig utbildning (engelska och svenska) och ömsesidig respekt mellan elever och personal. Vi strävar efter att utrusta varje elev med kunskap, självförtroende och en stark ansvarskänsla för att förbereda dem för framtida framgång. Vår skola är en gemenskap av yrkesmänniskor, och oavsett om du är ny i yrket eller en erfaren pedagog kommer du att få möjlighet att utvecklas hos oss.
Vi söker nu en legitimerad lärare i Svenska som andraspråk (SVA) för årskurs 7-9 för ett vikariat på ett år med start i augusti 2026 (eller enligt överenskommelse).
Om tjänsten Som lärare i SVA vid IES Kista kommer du att:
• Undervisa i svenska som andraspråk för elever i årskurs 7-9 i enlighet med den svenska läroplanen (Lgr22).
• Vara kunnig och passionerad kring språkutveckling och stödja eleverna i att bemästra det svenska språket som ett verktyg för akademisk framgång.
• Vara en trygg ledare i klassrummet med fokus på en lugn studiemiljö, struktur och akademisk disciplin.
• Planera, genomföra och bedöma lektioner som är språkutvecklande och som utmanar eleverna att utveckla sina förmågor i läsning, skrivande och muntlig interaktion.
• Anpassa och differentiera din undervisning för att möta behoven hos elever med olika språkliga bakgrunder och nivåer.
• Samarbeta nära med svenska arbetslaget och elevhälsoteamet för att identifiera och implementera stödinsatser och extra anpassningar.
• Bidra till skolans positiva och internationella atmosfär.
• Som mentor för 16 elever stödja dem att nå sin fulla potential, oavsett bakgrund.
• Lärarexamen och legitimation för undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 7-9.
• Stark kommunikationsförmåga på både svenska och engelska. Undervisningen sker på svenska, men då arbetsspråket och kommunikationen inom kollegiet till stor del sker på engelska är goda kunskaper i engelska ett krav.
• Erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever eller elever i socioekonomiskt utmanade områden är meriterande.
• Ett strukturerat, professionellt och relationsbyggande förhållningssätt till undervisning och lagarbete.
Ansökan
För att ansöka, skicka in ditt CV, personligt brev och beställ ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skolan. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.da-silva.kista@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kista.engelska.se
Isafjordsgatan 39 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kista Kontakt
Linn da Silva linn.da-silva.kista@engelska.se 072-9876059 Jobbnummer
9876323