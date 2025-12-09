Lärare i SV/SVA med annat ämne åk 7-9 till Kvibergsskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning
Kvibergsskolan F-9 är skolan som ger eleverna en god möjlighet att kunna verka i och påverka sin framtid.
Det innebär att skolan är en del av ett digitaliserat samhälle med en allt snabbare utvecklingstakt. Kvibergsskolan ska ge de kunskaper och den trygga bas som eleverna behöver för att utveckla kunskaper och förmågor som krävs av framtidens samhälle. Vi har två skolhus; Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9. Skolan är en nybyggd skola med spännande lärmiljöer som är designade för ett flexibelt och digitalt lärande. Vi arbetar aktivt med vår vision #Hållbarttillsammans och en kultur som tar ansvar för vår miljö och varandra; "Vi vill varandra väl och gör varandra bra".
Du hittar mer information på vår hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kvibergsskolanDina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare som vill undervisa våra elever i årskurs 7-9 i svenska/svenska som andraspråk och vara en del i det SV/SVA-team som tillsammans i trelärarsystem jobbar med årskurs 7-9. Du kommer att tillhöra ett av skolans arbetslag, årskurs 7-9, där du även kommer att vara mentor för cirka 12 elever i olika åldrar. Som lärare på Kvibergsskolan kommer du få möjlighet att arbeta i olika team där ni samarbetar kring elever, planering och bedömning. Vi söker dig som gärna arbetar ämnesövergripande, tematiskt och värdeskapande på ett innovativt sätt genom att vara en värdefull medarbetare i vårt pågående arbete med att utveckla skolan. Kvalifikationer
För att söka tjänsten är det ett krav att du har lärarlegitimation med behörighet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Meriterande om du även är behörig i tyska och/eller behärskar mandarin. Vi ser flerspråkighet som en tillgång. Det är meriterande om du talar annat språk än svenska och engelska.
Du har alltid elevens lärande i centrum där ditt förhållningssätt visar att du har en stark tilltro till att alla elever gör rätt om de kan. Du kan, vill och låter dig och andra få vara en del i ett kollegialt lärande för att öka undervisningens kvaliteter för alla elever, något som i sin tur leder till en ökad måluppfyllelse för hela skolan. Ditt intresse för varje elev gör att du på ett medvetet sätt anpassar innehåll och metoder i undervisningen för varje situation. Du visar en god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen. Du gillar utmaningar och tycker om att vara en pionjär tillsammans med oss.
Vidare har du förmåga att skapa riktigt goda relationer med eleverna vilket gör dig och teamet till det mest kraftfulla verktyget att upprätthålla såväl trygghet som studiero i och utanför skolan. Du har en differentierad undervisning som inkludera alla elever och du är beredd att prova och ständigt ompröva din metodik för att tillgodose de behov som finns i den grupp ditt arbetslag ansvarar för. Du är nyfiken på och beredd att arbeta utifrån den verksamhetsidé som är framtagen, och du är både modig och prestigelös nog att fortsätta utveckla den tillsammans med oss.
Intervjuer kommer att ske löpande från det att tjänsten läggs ut. Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Josefina Galle, biträdande rektor josefina.galle@grundskola.goteborg.se 031-3673701 Jobbnummer
9635987