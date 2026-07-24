Lärare i Sv/SO för åk 7-9 till Paradisskolan
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-07-24
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Är du en engagerad och kunnig lärare som vill inspirera och utmana elever på högstadiet? Vill du arbeta i en skola där trygghet, studiero och lärande står i fokus och där vi tillsammans skapar möjligheter för varje elev? Då kan Paradisskolan vara rätt arbetsplats för dig!
Vi söker en legitimerad lärare i SO och svenska för undervisning i årskurs 7–9. I tjänsten ingår engelskspråkig undervisning i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Utöver det är du mentor i åk 7 tillsammans med en kollega i arbetslaget.
Du blir del av ett engagerat och kompetent kollegium med nära tillgång till elevhälsoteamet, som arbetar nära undervisningen och skolverksamheten.
Om Paradisskolan
Paradisskolan är centralt belägen i Källstorp i västra Trollhättan och har cirka 400 elever i årskurs 4–9. Vår elevgrupp präglas av mångfald, vilket berikar både undervisning och skolmiljö.
På skolan finns även English Speaking Class (ESC) där undervisning i NO och SO bedrivs på engelska. Vi tar emot elever från hela Trollhättan och från delar av världen, vilket bidrar till en internationell och levande skolmiljö.
Vårt utvecklingsarbete fokuserar på undervisningens kvalitet och en trygg miljö för lärande. Vi arbetar utifrån visionen:
"Tillsammans skapar vi framtiden genom form, förutsättningar och förväntan."
Vi tror på att:
• Alla vill lyckas
• Framgång skapas gemensamt
• Vi möter varandra med nyfikenhet, respekt och omtanke
• Vi prövar olika metoder för att varje elev ska nå sitt bästa jagPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du har en djup och uppdaterad ämneskunskap och kan förmedla den på ett tydligt, inspirerande och engagerande sätt. Genom varierad, modern och kreativ undervisning skapar du nyfikenhet, lust att lära och hjälper eleverna utveckla sina förmågor – både ämnesmässigt och personligt.
Du har ett relationellt ledarskap där du bygger trygga, respektfulla och professionella relationer med eleverna. Du leder undervisningen med tydlighet, värme och struktur och möter elevernas olika behov och erfarenheter med flexibilitet, tålamod och engagemang. Du arbetar aktivt för att skapa studiero, positiv motivation och arbetsglädje och du fungerar som en stabil och positiv förebild i både vardag och undervisning.
Vidare ser vi att du som person:
• kan skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar
• har goda IKT-kunskaper och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen
• har trygghet i styrdokumenten och kan omsätta dem i praktiken
• deltar i kollegialt lärande och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete
• möter eleverna med höga förväntningar, nyfikenhet och respekt
Vi söker i första hand en behörig och legitimerad lärare, men vi är öppna för alla sökande med relevant kompetens och ett tydligt engagemang för elevernas lärande och utveckling.
Anställningsinformation
Tjänsten tillsätts vid terminsstart i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Anställningen är ett vikariat på två år med möjlighet till förlängning.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Almerisa Custovic almerisa.custovic@trollhattan.se 0520-496639 Jobbnummer
10010606