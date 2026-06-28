Lärare i Sv/SO åk 7-9 på Höglandsskolan (vikariat 100% läsåret 2026-2027)
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en engagerad lärare i ämnena svenska och SO som vill vara en viktig del av vår verksamhet. Är du noggrann, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö där barnens bästa står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Höglandsskolan har en gedigen historia med en tydlig estetisk profil och mycket goda resultat. Hos oss får du arbeta i en välfungerande organisation tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor.
Om vår skola
Höglandsskolan är en F–9-skola i natursköna Bromma med cirka 460 elever och 55 medarbetare. Här kombinerar vi tradition och kvalitet med kreativitet och trygghet. Våra elever trivs, känner sig trygga och når mycket goda studieresultat. Skolan har sedan starten 1931 en stark estetisk profil där vi ser styrkan i att förena teori och kreativitet.
Vi erbjuder
En stabil och trivsam arbetsplats.
En arbetsmiljö präglad av samarbete, glädje och nyfikenhet.
Kollegialt stöd och möjlighet till utveckling.
Närhet till både natur och bra kommunikationer.http://hoglandsskolan.stockholm.se
Din roll
Du kommer att undervisa elever i svenska åk 7-9 och i SO åk 9. I ditt arbete ingår alla förekommande läraruppgifter och att anpassa undervisningen utifrån elevgruppen. Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning/betygssättning och utvärdering av de klasser du undervisar i. Tjänsten innefattar även mentorskap i åk 9 tillsammans med en annan kollega.
Du kommer att tillhöra högstadiets arbetslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
Är legitimerad med behörighet i ämnet.
Har flera års dokumenterad erfarenhet av läraryrket.
Använder digitala arbetssätt som en förstärkning i undervisningen.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-28Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026-2027 pga. tjänstledighet.
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Höglandstorget (visa karta
)
167 71 BROMMA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Område 1, Höglandsskolan Kontakt
Julia Persson julia.3.persson@edu.stockholm.se 08-50843202 Jobbnummer
9982154