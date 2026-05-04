Lärare i SV och Fra åk 6-9 till Nordhemsskolan
2026-05-04
Beskrivning
Nordhemsskolan är en anrik kommunal skola som ligger i hjärtat av Linnéstaden, på lagom avstånd från city och Slottsskogen med allt vad parken har att erbjuda. Du tar dig enkelt hit då spårvagns- och bussnäten strålar samman vid Järntorget, strax norr om skolan.
På skolan går drygt 750 elever varav cirka 75 i låg- och mellanstadiet. Nordhemsskolan satsar stort på lärande med fokus på god undervisning i en trygg miljö. Skolan består av en grundskola och anpassad grundskola vilka leds av ett team bestående av rektor, tre biträdande rektorer och ca 100 medarbetare. Nordhemsskolan arbetar med PALS - ett skolövergripande arbetssätt som baseras på relationsskapande, tydlighet och struktur på ett såväl främjande förebyggande som direkt åtgärdande plan. Nordhemsskolan är en musikprofilskola. Det innebär att alla elever har extra musiklektioner utöver läroplanen.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare för årskurs 6-9 som ska undervisa i svenska och franska. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under höstterminen 2026.
På Nordhemsskolan kommer du att tillsammans med elever och kollegor planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning så att eleverna inhämtar kunskaper och värden som ger en god grund inför fortsatta studier samt ett kommande gott vuxenliv. Du förväntas vara en trygg ledare med goda ämneskunskaper och kompetens att skapa goda relationer. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och franska för årskurs 6-9. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av att arbeta som lärare är det meriterande men vi välkomnar också dig som är nyexaminerad att söka.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Är detta du? Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Nicole el Aaraj nicole.el.aaraj@fvsverigeslarare.se 0317015521 Jobbnummer
9889056