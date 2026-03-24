Lärare i stödorganisationen eller speciallärare till Förslövs skola
2026-03-24
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Förslövs skola är en F-9 skola med drygt 530 elever. Vi har 75 medarbetare fördelade på 5 arbetslag. Vi arbetar utifrån "Hela barnet - hela vägen" där vi gemensamt tar ansvar för både den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen för våra elever. Grunden utgår från en tillåtande och stimulerande studiemiljö där vi strävar efter att ge varje elev bästa möjliga skolgång. Vi har fokus på den relationella pedagogiken med elevers trygghet och delaktighet som viktiga delar. Inom vår personalstyrka har vi hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla vår skola.
Vill du utvecklas i en trygg och stimulerande miljö? Välj då att arbeta hos oss på Förslövs skola!

Publiceringsdatum: 2026-03-24
Förslöv skolas vision är:
Vi väcker nyfikenhet och lärandelust genom undervisning av hög kvalitet, i en varm och trygg miljö där varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar och känner stolthet över Förslövs skola.
Vi kommer att utöka vår stödorganisation inför höstterminen och därför söker vi två engagerade och empatiska medarbetare som vill göra verklig skillnad för elever i behov av stöd och särskilt stöd. Uppdraget riktar sig till dig som har god erfarenhet och stor förståelse för barns olika förutsättningar och behov, och som med trygghet, värme och struktur kan skapa förutsättningar för utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse.
I rollen arbetar du nära elever som behöver extra stöd i sin skolgång, både kunskapsmässigt och socialt. Du bidrar med specialpedagogisk kompetens, motivationsskapande arbetssätt och tydlig struktur för att hjälpa elever att lyckas i sin vardag och i sitt lärande.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med undervisning av elever i behov av särskilt stöd inom skolans stödorganisation och flexgrupp. Undervisningen kan ske enskilt eller i mindre sammanhang, vid enstaka lektioner eller under flera lektioner i veckan, utifrån elevernas behov. Uppdraget innebär att du kan undervisa flera olika elever och i olika ämnen. Ett mentorsuppdrag ingår för en mindre grupp elever.
Du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och uppföljning av den undervisning du ansvarar för, med fokus på elevernas kunskapsutveckling. I arbetet ingår också att skapa struktur, tydlighet och motivation för elever som behöver extra stöd för att lyckas i sin skolgång. Du samverkar med lärare, elevhälsa, vårdnadshavare och skolledning för att ge eleverna goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller speciallärare. Du har god erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och god förståelse för de utmaningar som kan påverka elevers lärande, utveckling och skolsituation. Du har särskilt god förmåga att möta elever med olika typer av behov och att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar.
Du har erfarenhet av att planera, genomföra, bedöma och följa upp undervisning, samt ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Eftersom uppdraget innebär undervisning av flera olika elever, ibland i olika ämnen och med varierande omfattning, behöver du vara flexibel, strukturerad och trygg i din lärarroll. Du har god förmåga att skapa tydlighet, sammanhang och motivation för elever som är i behov av extra stöd, och du arbetar med ett relationellt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vi ser också att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elevhälsa, vårdnadshavare och skolledning, och att du bidrar till ett gemensamt ansvarstagande för elevernas utveckling och måluppfyllelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där engagemang, empati, uthållighet och förmåga att bygga förtroendefulla relationer är särskilt viktiga egenskaper.Formulärets nederkant
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd inom kommunen.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun.Utdrag ur belastningsregistret inlämnas vid eventuell anställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer- Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Biträdande rektor Förslövs skola
Christina Karlsson christina.karlsson2@bastad.se Jobbnummer
9816478