Lärare i stabsarbete, kriskommunikation och/eller övning - vikariat
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
MSB utbildar personal för samhällsviktiga funktioner där utbildning ska möta både dagens och morgondagens krav.
Vi genomför utbildningar för att stärka och utveckla förmågan inom krisberedskap och civilt försvar och söker nu ytterligare medarbetare till oss.
Hos oss får du möjlighet att tillsammans med kollegor utbilda för att stärka samhällets krisberedskap såväl nationellt som internationellt, med inriktning mot samverkan och ledning. Nu behöver vi bli fler och söker dig med bred kompetens som vill och kan utbilda inom till exempel stabsarbete, krisledning, kriskommunikation, förberedelse och genomförande av krisledningsövningar samt funktionen tjänsteman i beredskap.
Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I korthet innebär arbetet att du:
- Utbildar inom krisberedskapsområdet.
- Tillsammans med kollegor förbereder, genomför och följer upp kurser.
- Bidrar i utveckling av utbildningar och kurser inom området.
- Arbetar strukturerat mot deadlines.
Arbetet innebär att du ofta reser i anställningen. Vi håller i första hand våra utbildningar på någon av MSB:s skolor i Revinge och på Sandö men även på andra orter i landet. Vissa av våra utbildningar genomförs ibland på distans. Internationella utbildningsuppdrag, framförallt inom Europa, kan förekomma. Vår användning av digitala verktyg innebär att det finns möjlighet att delvis arbeta på distans.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning inom exempelvis krisberedskap, statsvetenskap, risk och säkerhet eller utbildning/erfarenhet inom områdena stabsarbete, krisledning, övningsledning,
- Erfarenhet av arbete inom krisberedskapsområdet, stabsarbete och/eller krisledning.
- God kännedom om hur det svenska krishanteringssystemet fungerar.
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Pedagogisk utbildning.
- Erfarenhet av arbete i stab.
- Kunskaper om den europeiska civilskyddsmekanismen eller internationellt civilskydd.
- Kunskap om totalförsvaret.
- Utbildning och/eller erfarenhet av projektledning.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på heltid i 12 månader med möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Sandö eller Revinge och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Anställningen är placerad vid avdelningen för räddningstjänst och skydd av befolkningen och på enheten för samverkansutbildning. Enhetens uppgift är i huvudsak att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar nationellt och internationellt (EU-, FN- och NATO). I detta ingår konferenser, projekt, uppdragsutbildningar och andra uppdrag.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Ann Lindström. Fackliga företrädare är Patrik Klingberg (Saco-S), Karl-Johan Rahm (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
