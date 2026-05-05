Lärare i specialidrott (alpint) till Jämtlands Gymnasium Åre
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Åre ligger i Järpen, huvudort i Åre kommun. I vår skola finns elever från hela Sverige och övriga världen, vilket ger en härlig mix av människor och kulturer. I Åre kommun finns dessutom fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv för den som uppskattar exempelvis skidåkning, skoteråkning, fiske, vandring eller cykling.
Beskrivning
Jämtlands Gymnasium Åre söker legitimerade lärare med behörighet i specialidrott, inriktning alpint, till vårt riksidrottsgymnasium (RIG) inför läsåret 2026/2027. Skidgymnasiet i Åre har en stark tradition sedan starten 1972 och idag studerar cirka 90 idrottselever inom fyra olika skiddiscipliner, vilket skapar en dynamisk och utvecklande miljö. Hos oss kombinerar eleverna sina studier med en målmedveten elitsatsning, och undervisningen är en central del i deras utveckling mot internationell toppnivå inom skidåkning.
Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid (100 %) med start enligt överenskommelse.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du undervisar i ämnet specialidrott med inriktning alpint och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp elevernas träning och utveckling. Arbetet sker i nära samarbete med övriga specialidrottslärare, där ni tillsammans säkerställer en strukturerad och kvalitativ träningsverksamhet.
Tjänsten innebär både kvälls- och helgarbete i samband med träning och tävling. Du blir en del av ett engagerat team där du samverkar med kollegor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling - både som elitidrottare och i deras studier inom valt nationellt program.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i specialidrott. Du har genomgått Svenska Skidförbundets utbildningstrappa, har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Du har god erfarenhet och dokumenterad kompetens inom alpin skidåkning.
För att lyckas i rollen har du kunskap inom testmetodik, träningslära och grenspecifik teknik, och du kan omsätta detta i en pedagogisk och individanpassad träning. Tidigare erfarenhet som tränare inom alpint är meriterande, särskilt inom fartdiscipliner.
Som person är du engagerad, strukturerad och har lätt för att samarbeta med både kollegor och elever. Du trivs i en roll där du arbetar nära ungdomar och bidrar till deras utveckling - både som idrottare och individer.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en modern och välfungerande arbetsplats med ett öppet och stöttande arbetsklimat. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande är en naturlig del av vardagen.
Som medarbetare hos oss har du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Skolan är belägen i Järpen, centralort i Åre kommun, med närhet till både fjällmiljö och träningsanläggningar i världsklass.
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Prästgatan 15 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium Åre Kontakt
Mikael Skålén, Sveriges Lärare mikael.skalen@are.se 070-5297467 Jobbnummer
9890830