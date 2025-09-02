Lärare i spanska, tyska och annat ämne till Angeredsgymnasiet.
2025-09-02
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
På Angeredsgymnasiet är vi övertygade om att elever som trivs och känner arbetsglädje också lyckas bättre med studierna. Därför är glädje och lust lika självklara inslag som kunskap och utveckling på vår skola. Här finns både högskoleförberedande gymnasieprogram, yrkesprogram och introduktionsprogram. Därtill har vi en hängiven lärarkår, ett gediget utvecklingsarbete och ett mycket gott samarbete med arbetsmarknaden genom vårt projekt Angeredsutmaningen. På skolan finns också Riksgymnasiet för elever med rörelsehinder en av fyra skolor i Sverige.
Vi söker nu två lärare. En lärare i spanska och annat ämne samt en lärare i tyska och annat ämne. Som lärare i spanska eller tyska och annat ämne, planerar, bedriver och följer du upp undervisningen utifrån de lagar, förordningar och styrdokument som finns för lärare. Du kommunicerar målen med undervisningen och tydliggör din bedömning för elev. Vidare bedömer du elevens måluppfyllelse och sätter betyg utifrån läroplan.
I samarbete med skolledning och kollegor bidrar du till att skapa goda förutsättningar för att skolans elever ska trivas, utvecklas och nå sina mål. I olika kollegiala forum får du en möjlighet att bidra med och utveckla din ämneskunskap samt dina pedagogiska och didaktiska förmågor.Kvalifikationer
Legitimerad lärare och behörig att undervisa i spanska och annat ämne eller tyska och annat ämne för gymnasienivå.
Du har förmågan att entusiasmera, motivera och sprida positiv energi i ditt arbete liksom att se till lösningar framför problem. Du har en mycket god kommunikativ och social kompetens och är som person driven, målmedveten och flexibel.
Du bör ha god IT-vana och erfarenhet av digitala plattformar, exempelvis Vklass, Microsoft och Google.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274981". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Angeredsgymnasiet
Niklas Odén 0705-20 39 84 Jobbnummer
9487044