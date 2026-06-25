Lärare i spanska och svenska till Kålltorpsskolan 7-9
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2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Kålltorpsskolan söker en legitimerad lärare för årskurs 7-9 med behörighet i spanska och svenska till ett vikariat under läsåret 2026/2027 på 100%.
Kålltorpsskolan är en stor och populär skola och har ca 45 medarbetare och 420 elever i årskurs 7 till 9. Kålltorpsskolan är en plats för lärande där alla elever är viktiga och betydelsefulla. Antalet legitimerade lärare på skolan är hög och det är något som skolan lägger stort värde vid. Skolan är placerad i ett lugnt och fint läge i ett bostadsområde och gränsar mot Delsjöreservatets härliga natur.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår delat mentorskap för en klass. Att vara mentor innebär att du har en nära dialog med elev och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare i åk 7-9. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevers kunskapsutveckling, att nå läroplanernas och kursplanernas mål. Tillsammans ansvarar ni för att planera, dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Du och dina kollegor arbetar för att utforma en lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Ämnesarbete sker på ämneskonferenser, som leds tillsammans och i de flesta ämnen även har en förstelärare. Arbetet innebär även samarbete med professioner i elevhälsan, övrig personal samt andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 7-9 med behörighet i spanska och svenska. Om du har god erfarenhet av att arbeta med GSFE och andra digitala plattformar så är det en stor fördel.
I rollen som lärare hos oss söker vi dig som har god samarbetsförmåga i syfte att nå våra mål. Vi tänker att du också är duktig på att skapa goda relationer till framför allt eleverna, men även till vårdnadshavare och kollegor. Vi tror att en god relation mellan lärare och elev är en viktig grund för att lärande ska kunna ske. Vi ser även att du verkar för ett respektfullt arbetsklimat och kommunicerar på ett professionellt sätt med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Detta gör du genom att vara öppen och tillmötesgående samt genom att lyssna in din omgivning för att kunna förstå deras behov. Hos oss sker kontinuerlig utveckling av verksamheten, därför vill vi gärna att du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor och utmanar metoder, arbetssätt och tankesätt.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningen Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Mia Jigliden mia.jigliden@grundskola.goteborg.se 031-3673513 Jobbnummer
9979390