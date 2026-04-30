Lärare i spanska och hem- och konsumentkunskap till Ektorps skola
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Ektorps skola / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-04-30
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Ektorps skola i Nacka
Vill du undervisa i spanska och hem- och konsumentkunskap på en F-9 skola som precis flyttat in i en ny skolbyggnad med moderna lärmiljöer? Motiveras du av att bidra till skolutveckling tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor? Då kan tjänsten på Ektorps skola vara rätt möjlighet för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
I rollen som lärare i spanska och hem- och konsumentkunskap undervisar du elever i årskurs 6-9. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår även mentorskap. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. För att skapa rätt förutsättningar för eleverna krävs ett nära samarbete med övriga lärare, elevhälsoteamet och skolledning.
Du tillhör arbetslaget för högstadiet samt arbetar nära dina årskurskollegor ämneskollegorna i moderna språk och hem- och konsumentkunskap. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, betygsättning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Det finns utrymme att påverka och utveckla undervisningen utifrån intresse, kunskap och erfarenhet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 6-9 i spanska och hem- och konsumentkunskap
erfarenhet av att arbeta som lärare i spanska och hem- och konsumentkunskap inom årskurs 6-9
god digital kompetens och vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
Det är meriterande om du även har:
ämnesbehörighet i flera ämnen
erfarenhet av mentorskap
erfarenhet av kollegialt lärande och arbetslagsarbete
erfarenhet av bedömning och dokumentation i digitala system
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar
vana att arbeta med differentierad undervisning
intresse för skolutveckling och pedagogisk utbildning.
Är det är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, tillit och en god grund för lustfyllt lärande. Du planerar, genomför och följer upp dina arbetsuppgifter och din undervisning på ett tydligt och strukturerat sätt, både på kort och lång sikt.
Som trygg ledare i alla delar av skoldagen agerar du flexibelt, närvarande och lösningsorienterat och anpassar ditt ledarskap efter skiftande situationer och behov - i klassrummet, i korridoren, på rasten och i alla andra miljöer där eleverna finns. Du behåller alltid fokus på elevernas trygghet, lärande och välmående, och bidrar aktivt till att skapa en stabil och professionell miljö där både elever och verksamhet kan utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ektorps skola är en F-9 skola med cirka 550 antal elever. I augusti flyttade vi in i en helt ny skolbyggnad med moderna och välkommande lärmiljöer, som vi delar med Ektorps anpassade grundskola och Skuru-Duvnäs resursskola. Här blir du en del av ett engagerat kollegium i en naturskön omgivning med skog, vatten och Nyckelvikens naturreservat runt hörnet. Läs mer om oss här
Som lärare hos oss blir du en viktig del av att forma och vidareutveckla skolans traditioner och den unika Ektorpsandan. Här finns ett starkt driv framåt och gott om utrymme att påverka både undervisningen och verksamhetens utveckling. Du blir del av ett varmt, engagerat och hjälpsamt kollegium där idéer välkomnas och där det finns stort handlingsutrymme för dig som vill bidra, ta initiativ och utvecklas i din profession. Hos oss får du möjlighet att växa - och vara med och ta skolan framåt.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskad start 10/8. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-14!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Ektorps skola Kontakt
Biträdande rektor
Sara Melgar sara.melgar@nacka.se +4687187815 Jobbnummer
9886296