Lärare i spanska och eventuellt annat ämne till Hertsöskolan

Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Hertsöskolan är en nybyggd 4-9 skola som ligger centralt i Luleås största bostadsområde Hertsön, med cirka 5500 invånare. Från höstterminen 2026 bedriver vi verksamheten i moderna lokaler som ger nya möjligheter för undervisning och samarbete. Sedan 2012 erbjuder vi valbar matteinriktning på högstadiet. Skolan har cirka 325 elever och omkring 50 medarbetare, inklusive pedagoger, personal inom elevhälsan, studie-och yrkesvägledare, vaktmästare, måltidspersonal och lokalvårdare.
Hertsön är känt för sitt rika fritids- och föreningsliv och närheten till naturen. Här finns bibliotek, fritidsgård, idrottsanläggning och ett naturreservat inom gångavstånd.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever i årskurs 6-9 i modernt språk spanska och vara mentor för en klass på högstadiet. Beroende på din profil och din ämnesbehörighet kan tjänsten komma att utformas utifrån det. Möjligheterna kan vara undervisning i annat ämne, Hertsöskolans Studio och Flex eller husvikarie.
Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnena samt har ett nära samarbete med de övriga lärarna och elevhälsan. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt genomför utvecklingssamtal med elever. Du kommer att tillhöra och delta i ett ämneslag som arbetar med reflektion, didaktiska diskussioner och ämnesutveckling inom språk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i modernt språk spanska. Har du behörighet i annat ämne är det meriterande. Du har goda pedagogiska insikter och är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete.
För att lyckas i rollen krävs det att du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du behöver vara en trygg person som har förmåga att skapa lugn i klassrummet, har mod att säga ifrån när det behövs, och kan skilja på sak och person. Viktigt är också att du drivs av att arbeta mot uppsatta mål samt att du har god samarbetsförmåga.
Tillträde: 12 augusti eller enligt överenskommelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
