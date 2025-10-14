Lärare i spanska och annat ämne, åk 7-9 Tunaholmsskolan
Utbildningsförvaltningen i Mariestad bedriver verksamhet för barn och elever inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt barn- och elevhälsa. I utbildningsförvaltningen ingår även kommunens kostavdelning.
Tunaholmsskolan är en mångkulturell 7-9 skola centralt belägen i Mariestad. På skolan studerar ca 340 elever och personalen arbetar i fyra olika lag kring eleverna. Genom att stödja, stimulera och utmana eleverna i det dagliga arbetet utvecklas tilltro till den egna förmågan. Det är viktigt för oss att alla känner tillhörighet och trivs. Skolan är viktig och vi lär för livet!
Nu söker vi en behörig lärare i spanska och engelska för en tillsvidaretjänst med start i januari 2026. Om du gillar lagarbete och är genuint intresserad av att skapa goda förutsättningar för lärande med elevernas behov i centrum hoppas vi att få möjlighet att arbeta tillsammans med dig!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Arbetet innebär planering, genomförande samt utvärdering av undervisning i spanska årskurs 6-9 på Tunaholmsskolan i Mariestad. Beroende på din behörighet kan det också bli aktuellt att undervisa i annat ämne.
Du ingår i ett arbetslag och delar också mentorskap för en klass. I uppdraget bidrar du till att forma språkundervisningen utifrån ett helhetsperspektiv där elever uppmuntras att utveckla kunskaper i och om det spanska språket. Genom undervisningen ges eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk samt utvecklar tilltro till sin förmåga att använda språket i olika sammanhang. Ur ett socialt och pedagogiskt perspektiv sätter du elevens bästa i centrum samt bedriver och utvecklar ditt arbete utifrån vetenskap och beprövad pedagogisk erfarenhet på egen hand och tillsammans med andra.
Heltid 100% gäller enbart vid behörighet i spanska i kombination med annat lämpligt ämne, annars gäller tjänsten ca 55%.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i moderna språk spanska för åk 7-9 samt i annat ämne, helst engelska.
Du är en god kommunikatör och har förmåga att skapa förtroende i relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Har du tidigare undervisningserfarenhet är det meriterande.
Detta arbete ställer krav på ansvarstagande, god samarbetsförmåga, flexibilitet, lösningsfokus och ämnesövergripande förhållningssätt i undervisningen. Du formar språkundervisningen utifrån ett helhetsperspektiv där elever uppmuntras att vilja och våga kommunicera. Det är också viktigt att du kan differentiera undervisningen utifrån den elevgrupp du möter. Vidare har du ett tydligt och relationellt ledarskap som präglas av en strukturerad och tillgänglig lärmiljö och undervisning.
När du gör din ansökan efterfrågar vi ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser i rekryteringen.
Välkommen till oss på Tunaholmsskolan!
