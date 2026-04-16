Lärare i spanska och annat ämne åk 6-9 Stigslunds skola
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-04-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Stigslund rektorsområde i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Stigslunds skola är en arbetsplats med ca 600 elever varav 330 elever går på högstadiet samt ca 60 medarbetare. Det är en skola för årskurserna F-9 som är belägen i en vacker utemiljö ca 3 km från Gäve centrum. Det senaste året har vi fått flera nya skolbyggnader som påverkat lärandemiljön positivt.
I Stigslunds rektorsområde arbetar vi särskilt med att utveckla elevernas läskompetens där alla undervisande lärare ingår i arbetet. På Stigslunds skola arbetar vi aktivt med att öka elevernas skolnärvaro.Vi arbetar aktivt med förebyggande och främjande arbete för att bibehålla en trygg miljö och god arbetsro på vår skola. Vi skapar goda förutsättningar för detta genom engagerade pedagoger, en aktiv elevhälsa och närvarande skolledning. Vi har en god samverkan med hemmet som är viktigt och en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. På Stigslunds skola får du möjlighet att arbeta i en kreativ miljö som kännetecknas av goda resultat, relationer, trygghet och utvecklingsvilja!
Vi söker nu en engagerad lärare som vill vara med och utveckla vår undervisning i spanska och annat ämne. Hos oss får du möjlighet att inspirera och motivera elever i deras språkutveckling och samtidigt bidra till en trygg, inkluderande och studiemotiverande skolmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Som lärare i spanska och annat ämne för åk. 6-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår eventuellt mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. På Stigslunds skola samplanerar du med övriga lärare i spanska.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Planera, genomföra och följa upp undervisning i ämnet spanska och annat ämne enligt läroplanen.
* Skapa en varierad, stimulerande och strukturerad undervisning som stödjer elevernas språkutveckling.
* Arbeta aktivt med att utveckla elevernas läskompetens.
* Anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar.
* Samarbeta nära med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper.
* Klassansvar och eventuellt mentorskap.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 6-9 och ämnet spanska.
* Du är förtrogen med och har kunskap om grundskolans läroplan.
* Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
* Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office.
* Meriterande med behörighet i annat ämne.
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad: Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett genomtänkt sätt.
* Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
* Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Tydligt ledarskap: Du visar ett tydligt och tryggt ledarskap där du på ett naturligt sätt motiverar elever och skapar en miljö där de trivs, känner tillhörighet och mår bra. Du har en god förmåga att skapa öppen dialog och anpassar ditt språk efter situation och målgrupp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Kontakt
Sveriges Lärare
Linda Olström linda.olstrom@gavle.se 0790729966 Jobbnummer
9859506