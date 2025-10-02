Lärare i spanska för årskurs 7-9 till Kullaviksskolan
Vi letar efter en skicklig lärare i spanska till Kullaviksskolan! Värdesätter du en välkomnande och nyfiken kultur samt delar våra värderingar i att vilja samarbeta, våga tänka nytt och kunna inspirera? Då kan det här vara rollen för dig!
Rollen som lärare hos oss
I denna roll är du en del av en dela-kultur där samarbete, ansvarstagande och ömsesidigt stöd är centrala.
Du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor för att planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten utifrån skolans styrdokument. Du tillhör ett arbetslag för en specifik åldersgrupp och ett ämnesarbetslag, där du kommer att bidra till planering, genomförande, analys och utvärdering av undervisningen. Vi uppmuntrar kreativitet och nytänkande i vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Som person arbetar du bra tillsammans med andra samt är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt mot mål och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Självklart gör du allt för att skapa goda förutsättningar för våra elever, utifrån deras unika förutsättningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare för grundskolan med behörighet att undervisa i spanska för årskurs 7-9.
Läs gärna mer om oss
Vi har en gemensam vision som vi vill hålla levande i arbetet med eleverna, enligt följande:
Kullavik bygger för livet - Positiv förebild - Trygg lärandemiljö - Reflekterande individ.
Vi är en skola med goda pendlingsmöjligheter från och till Göteborg. Motivationen är hög, såväl hos pedagoger och elever som ledning. Som medarbetare hos oss genomsyras vardagen av stort engagemang och goda kunskaper om uppdraget. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande, nu och i framtiden. Vi är även en övningsskola för lärarstudenter och detta sker i samarbete med Göteborgs Universitet.
Kullaviksskolan ligger längst norrut i Kungsbacka kommun och tillhör pedagogiskt område Norr. Vi har klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Läs mer om oss, här: https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/kullaviksskolan?mark=Kullaviksskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid (50%) med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 16 oktober. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
