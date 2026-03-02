Lärare i spanska eller i spanska/engelska till Murgårdsskolan
2026-03-02
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar. Våra konsulter erbjuds gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder
Vill du vara med och forma unga språktalanger? Då är detta rätt möjlighet för dig!
Vi söker en engagerad och kreativ lärare till Murgårdsskolan i Sandviken för undervisning i spanska alternativt spanska/engelska på högstadiet. Tjänsten tillträds omgående eller enligt överenskommelse. Uppdraget löper preliminärt terminen ut. Då denna tjänst kommer utlysas inför höstterminen 2026 kan möjligheten finnas till övertag efter avslutat uppdrag.
För denna tjänst finns möjligheten att antingen undervisa i spanska på cirka 60%, eller möjligheten att undervisa i både spanska och engelska för en omfattning på 100%. Undervisning i spanska är förlagd måndagar-torsdagar, vid en kombinerad tjänst i både spanska och engelska är undervisning förlagd samtliga dagar. I arbetstiden ingår tid för planering, undervisning, utvärdering och bedömning. Det finns en grovplanering men ytterligare planering behövs. I denna tjänst finns förutsättningar för nära kollegialt samarbete med dina ämneskollegor.Profil
Vi söker dig som är legitimerad ämneslärare i spanska och/eller engelska, men vi vill även komma i kontakt med dig som har mycket goda språkkunskaper och har tidigare erfarenhet av undervisning i dessa ämnen. Det är meriterande om du har annan pedagogisk erfarenhet eller erfarenhet av arbete med unga.
Du har elevernas lärande i fokus och arbetar för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vidare tror vi att du har ett lösningsorienterat mindset och ett förhållningsätt där allt är möjligt. Du är inspirerande, relationsskapande och stödjande på alla plan samt verkar för en god arbetsmiljö på din arbetsplats. Du har en god kommunikationsförmåga och trivs i mötet med människor.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
