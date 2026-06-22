Lärare i Spanska / annat ämne till Kung Karls skola, årskurs 7-9
Kungsörs kommun, Kung Karls skola / Grundskollärarjobb / Kungsör Visa alla grundskollärarjobb i Kungsör
2026-06-22
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Vill du öppna dörrar till språk och kunskap för våra elever? Vi söker dig som trivs att skapa goda relationer och förutsättningar för att eleverna ska lyckas.
Kung Karls skola är en grundskola i Kungsör med elever i årskurserna 4-9. Verksamheten ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling är i centrum. Samtliga elever på skolan har tillgång till digitala verktyg.
Till vårt härliga team på Kung Karls skola söker vi nu en lärare i spanska och i tillägg till detta annat ämne!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som lärare på Kung Karls skola har du en central roll i elevernas utveckling och lärande. Du undervisar i ditt ämne för aktuell årskurs. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor.
En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, vilket görs tillsammans med ämneskollegor lett av ämneslagsledare. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elevhälsan, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i spanska i kombination med svenska som andraspråk (SvA) för årskurs 79. I andra hand söker vi dig som är behörig att undervisa i spanska i kombination med annat ämne för årskurs 79. Har du annan relevant erfarenhet eller ytterligare behörighet är du också välkommen att söka.
För oss är det viktigt att du har tydligt elevfokus och vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet. Vi söker dig som har ett naturligt coachande, motiverande och engagerande arbetssätt. Vi förväntar oss att du skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och kommunikation. Vidare ska du ha förmågan att skapa välfungerande samarbeten, med såväl elever som med vårdnadshavare och kollegor för att bidra till en god samverkan på arbetsplatsen.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
För anställning inom grundskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information:
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökanden. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Drottninggatan 34. Märk din ansökan med HR-enheten och annonsens referensnummer.
För att få arbeta i våra verksamheter krävs att du har rätt att arbeta i Sverige, antingen genom ett svenskt medborgarskap eller genom ett medborgarskap i ett EU/EES-land eller Schweiz. Alternativt att du har ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Vi önskar att du i samband med intervju styrker ditt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I Kungsörs kommun har vi rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs Kommun
(org.nr 212000-2056)
Kaplansgatan 3 (visa karta
)
736 33 KUNGSÖR Arbetsplats
Kungsörs kommun, Kung Karls skola Kontakt
Tf biträdande rektor
Jennie Eriksson jennie.eriksson@kungsor.se 0227-600302 Jobbnummer
9971788