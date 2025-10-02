Lärare i spanska åk 7-9 till Kunskapsskolan i Västerås
Kunskapsskolan I Sverige AB / Grundskollärarjobb / Västerås
2025-10-02
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sju gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Västerås söker en legitimerad lärare i spanska årskurs 7-9
Vill du vara en del av vårt kollegium och arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Västerås är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 530 elever. Skolan startade 2001 och är bland de högstadieskolor med högst meritvärde i Västmanland. Elevköerna är långa, vilket är ett bevis på att skolan har ett gott rykte. Vi har ambitiösa, duktiga lärare och vi är en skola där vi brinner för eleverna.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i spanska årskurs 7-9. Tjänsten som spanskalärare är på 80% eventuellt med möjlighet för heltid. Ett grundkrav är att du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att undervisa högstadieelever. Som person är du lyhörd, tydlig och har en förmåga att inspirera och motivera andra till lärande. Då du kommer att arbeta tillsammans med andra lärare ser vi även att du har mycket god samarbetsförmåga.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80% med start januari 2026.
Rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot din ansökan.
Ansökan sker via länken nedan senast den 20 oktober 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.
Rektor Trine Mie Mattsson, 073-317 34 43, trinemie.mattsson@kunskapsskolan.se
Sveriges lärare Valentin Martinez Strömberg, valentin.martinezstromberg@kunskapsskolan.se
Mer information på om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
