Lärare i spanska åk 6-9, Tollarps skola samt Fjälkinge skola
Kristianstads kommun / Grundskollärarjobb / Kristianstad Visa alla grundskollärarjobb i Kristianstad
2026-06-26
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er).
Nu erbjuder vi möjligheten att undervisa spanska på Tollarps skola i kombination med Fjälkinge skola.
På Tollarps skolas högstadium söker vi nu dig som vill bli en del av ett arbetslag som arbetar för att stärka laget där våra värdeord relationer, engagemang och samsyn är ledstänger i vårt förhållningssätt gentemot elever, varandra och alla vi möter. Vill du utvecklas och bidra med nyfikenhet, nytänkande och professionalism så är du välkommen att söka till oss på Tollarps skola!
Fjälkinge skola är en F–9-skola på landet strax utanför Kristianstad, där Glädje, Lärande, Engagemang, Trygghet och Ansvar är våra ledord. Vi arbetar nära varandra i ett varmt och stöttande kollegium där idéer välkomnas och där varje medarbetare får möjlighet att bidra med sin kompetens och personlighet. Här vågar vi tänka nytt, värnar starka relationer och arbetar med ett tydligt fokus: att både elever och personal ska känna stolthet när de kliver in genom dörrarna varje dag.
De yngre eleverna kommer i huvudsak från de närliggande byarna, medan högstadiet lockar ungdomar från stora delar av kommunen – och även från grannkommuner – tack vare vår populära fotbollsakademi.
Din roll hos oss
Du kommer att undervisa eleverna i årskurs 6-9 i ämnet spanska med 60% på Tollarps skola och resterande 40% på Fjälkinge skola Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och att träna dem till ansvarskännande individer. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.
Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetslaget och på skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen och gruppens planering och vidareutveckling.
Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.
Vem söker vi?
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 6-9 i ämnet spanska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bedriva undervisning, gärna inom grundskolan och har arbetat med barn/ungdomar i åldern 9-15 år.
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och att träna dem till ansvarskännande individer. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.
Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetslaget och på skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen och gruppens planering och vidareutveckling.
Två dagar i veckan kommer du förflytta dig mellan skolorna vilket kräver körkort samt tillgång till bil.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Vår övergripande vision på Tollarps skola byggs upp i detta nu och när eleverna lämnar oss är målet att ska de vara Kreativa, Aktiva, Kompetenta, Ansvarskännande (KAKA) individer och medborgare med en livslång lust att lära. Under läsåret 2026 kommer vår vision och våra värdeord stärkas genom ett fokus på den psykiska och fysiska hälsan där utgångspunkten ligger i att stärka jaget för att utveckla laget med fokus på uppdraget. Vi är alla eniga om att det ligger på varje enskild individ att ta ansvar för att vidhålla och utveckla vår och sin arbetsmiljö oavsett om det gäller elever eller alla vi vuxna i verksamheten.
För att bidra med trygghet till din rekryteringsprocess så erbjuder jag dig att ta referens på mig som rektor. Det är viktigt att vi båda väljer rätt.
Vi erbjuder
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.Läs mer om våra förmåner och om oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 eller lämna din ansökan på medborgarcenter på Rådhus Skåne för en säker ansökningsprocess.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-26Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde 2026-08-18 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att hållas 13 och 14 juli.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Grundskola Kontakt
Sveriges Lärare
Elliot Onno 044-13 45 11 Jobbnummer
9981088