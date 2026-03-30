Lärare i spanska, åk 6-9, tillsvidare 100%
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål. Välkommen till Tomtaklintskolan och Hedebyskolan, kommunens två högstadieskolor. Hos oss blir du en del i en personalgrupp med ett positivt utvecklingsklimat. Här går ca 320 + 250 elever fördelat på 12 + 8 klasser, vi har en väl utvecklad digital lärmiljö och tror på betydelsen av att tillsammans skapa lust att lära och förutsättningar att utvecklas. Du ges möjlighet att tillsammans med oss skapa en skola där levande strukturer och tydliga ramar gör att vi kan anpassa vår verksamhet efter våra elevers och klassers unika förutsättningar. Lär känna oss bättre här på trosa.se/tomtaklintskolan , trosa.se/hedebyskolan.
VAD INNEBÄR DET ATT JOBBA HOS OSS?
Hos oss får du arbeta tillsammans med behöriga och erfarna lärarkollegor med höga förväntningar på sig själva, varandra och på eleverna. I Tomtaklintskolan och Hedeby blir du en naturlig del av samverkan med dina ämneskollegor i kommunen.
I Trosa kommun erbjuder vi eleverna att välja mellan tre moderna språk: franska, spanska och tyska. Som lärare i moderna språk undervisar du i båda kommunens högstadieskolor, två och en halv dag på varje skola. Din anställning, eventuellt mentorskap, fortbildning och konferenstid ligger på Tomtaklintskolan.
I Trosa kommun arbetar vi med "en till en", vi använder Chromebooks och utöver läromedel använder vi Google Classroom som arbetsverktyg.
Är du en skicklig lärare och en motiverande ledare som vill jobba tillsammans med andra i en utvecklande organisation mot gemensamma mål? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan.
VEM SÖKER VI?
Du har:
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska i åk 6-9.
• goda kunskaper samt erfarenhet av formativ bedömning för att följa upp och utvärdera verksamheten.
• pedagogisk medvetenhet och kunskap för att kunna anpassa din undervisning utifrån de elever du möter.
Ditt engagemang och din genuina nyfikenhet för språk smittar av sig både på dina elever och kollegor. Som person är du prestigelös, bidrar gärna med dina kunskaper och är öppen för att lära dig mer av andra. Vi ser det som självklart att du bidrar till och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du är en tydlig närvarande ledare, både i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundinställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Genom att skapa en trygg grund vill du ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för lärande och att nå sina kunskapsmål.
Du månar om att eleverna ska känna sig delaktiga och förstå bakgrunden till de beslut som fattas. Därför involverar du eleverna så att de har inflytande över undervisningen, hela tiden med ditt ledarskap som en trygg punkt.
Tillsammans med eleverna arbetar du fram det klimat ni vill ha i klassrummet. Du är lyhörd, inlyssnande och har en positiv människosyn. Du bjuder på dig själv och värnar om att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
VAD ERBJUDER VI?
En bred och varierande roll där du arbetar nära dina kollegor och chef. Ett organisationsklimat som värnar om medborgarnas och medarbetarnas bästa genom relationer, innovativa och kreativa lösningar.
• Ett team med bredd och varm arbetsmiljö
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter med en blandning av fysisk aktivitet och kultur hos aktörer baserade i Trosa kommun
• Introduktionsdag tillsammans med andra nyanställda kollegor från hela kommunen
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, 100%
Tillträde: 2026-08-11
VILL DU VETA MER?
Trosa kommun växer som bostadsort och vi söker medarbetare till flera av våra skolor i Trosa. Skolorna i Trosa kommun vill ha personal som har en mix av åldrar, kön och bakgrund för att få en större mångfald och många förebilder för våra barn.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).
Läs mer om grundskolan i Trosa kommun här.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Kontakt
Biträdande rektor Tomtaklintskolan
Sara Nordquist sara.nordquist@trosa.se 072-1433371
9826509