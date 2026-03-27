Lärare i spanska åk 6-9 Entréskolan Örebro
Amisgo AB / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-03-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amisgo AB i Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i spanska som språkval årskurs 6-9 till höstterminen 2026, gärna i kombination med annat ämne. Är du intresserad av att utveckla våra elevers språkkunskaper inom spanska genom inspirerande och kreativa lektioner? Då är du personen som vi söker. Tjänsten är på mellan 45-90 % beroende på personliga önskemål.
Estetisk grundskola åk 4-9
Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Entréskolan finns också i Västerås, Stockholm och Eskilstuna. Vi erbjuder fyra estetiska profiler; teater, musik, dans och konst. Antagning sker till respektive profil genom färdighetsprov.
Entréskolan genomsyras av ett ämnesövergripande arbetssätt i olika arbetsområden där teoretiska ämnen integreras med de estetiska ämnena. Vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig och aktiv i sitt lärande. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Entréskolan. Som lärare hos oss är du en viktig del i det arbetet.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet. På Entréskolan är läsåret indelat i ämnesintegrerade arbetsområden där undervisningen planeras tillsammans av lärarna runt en grupp elever. Som lärare på Entréskolan är det därför viktigt att du trivs i en roll där samarbete utgör en central del. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper då en stor del av arbetet sker med digitala verktyg. Alla elever i klassen har tillgång till en egen dator som används i skolan. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ men även kan lyssna in och samarbeta med andra. Du är kreativ och kommer gärna med nya idéer och angreppssätt. Ett plus är om du har intresse eller erfarenhet av någon estetisk uttrycksform.
Vi söker dig som:
• är intresserad av att arbeta ämnesintegrerat och med olika estetiska uttrycksformer
• har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet
• Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.Publiceringsdatum2026-03-27Utbildningsbakgrund
Du innehar relevant utbildning och erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta med ämnesintegration i ett kreativt lärande.
Läs mer om vårt arbetssätt och pedagogiska idé på vår hemsida.www.entreskolan.se
Lön, ersättning och förmåner
Kollektivavtal - mellan Almega och fackförbunden Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, kommunal och Unionen.
Tjänstepension (ITP-avtalet) TGL,
Tjänstegrupplivförsäkring
Trygghetsförsäkring, TFA,
Omställningsavtalet SAF-PTK
Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: rekrytering.orebro@entreskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amisgo AB
(org.nr 556814-8117)
Hagavägen 51a
)
703 56 ÖREBRO Arbetsplats
Entréskolan Örebro Kontakt
Rektor
Marcus Ahltun info.orebro@entreskolan.se Jobbnummer
9823838