Lärare i spanska 50% VT26 - till Södervång i Vellinge
2025-12-08
Södervångskolan ligger i Vellinge tätort, med gröna omgivningar och goda pendlingsmöjligheter. Södervångs verksamheter omfattar en förskola samt en tvåparallellig (bortsett från två årskurser) F-9-skola med fritidshemsverksamhet för elever i årskurs F-6. Fritidshemmet har stor betydelse för våra elevers trygghet, utveckling och lärande. Vår skola kännetecknas av ett positivt klimat. Här möts du av engagerade, kreativa och professionella kollegor samt härliga barn och ungdomar.
Utmärkande för vår skola är att en del av eleverna i i årskurserna 4-9 går i musikklass, dit elever från hela kommunen är välkomna att söka. Vi är också stolta över vår framgångsrika skolidrottsförening där yngre elever aktiveras under ledning av elever i högstadiet samt vår hälsosatsning med Puls-pass två morgnar per vecka, utöver de två ordinarie idrottslektionerna.
Södervångskolan söker en lärare för undervisning i spanska för årskurserna 6-9. Du ingår i arbetslag 7-9.Kvalifikationer
Du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du är nyfiken på och vill lära dig mer om elever i behov av särskilt stöd och hur du når ut till samtliga elever.
Du är strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har förmågan att skapa studiero och en god lärandemiljö för våra elever. Du är välorganiserad både i din undervisning och i din dokumentation. Du är prestigelös och strävar hela tiden efter att utveckla dig själv och lära dig hur du blir en bättre lärare.
Du är bekväm med digitala lärverktyg och använder dem aktivt i din undervisning. Det du eventuellt inte redan kan har du en vilja att lära.
Med din positiva människosyn bidrar du till ett bra samarbete och hög trivsel på arbetsplatsen, för både barn och vuxna.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
