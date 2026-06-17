Lärare i spanska 50% på Tungelsta skola
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-06-17
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Tungelsta skola är "skolan mitt i byn", en lantlig idyll i södra delen av Haninge kommun. Vi har Stockholms City på bekvämt pendliongsavstånd, ca 30 minuter med bil eller pendeltåg. Skolan ligger en fem minuters promenad från stationen. Skolans vision är Vilja, Våga, Vara nyfiken!
Tungelsta skola är organiserad i årskursvisa arbetslag F-9. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. På skolan har vi ca 600 elever och ca 70 medarbetare. Alla i teamet är delaktiga för elevernas bästa och vi har inställningen att att alla barn gör rätt om de kan. På Tungelsta skola är vi ständigt i samtal om skolutveckling för höjda resultat och ökad likvärdighet.
Vi söker dig som är utbildad lärare i spanska som kan undervisa i åk 6-9. Du är en tydlig och trygg ledare som med glädje och kreativitet ser till elevernas lärande.
Vi vill att du med dina kunskaper och erfarenheter optimerar elevernas möjligheter i dina ämnen och i skolans undervisning i övrigt. Tjänsten är 50%, tisdagar, onsdagar (halvdag) och torsdagar.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer genomföras löpande under tiden för annonsering. Vi undanber oss externa rekryteringskanaler.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Haninge kommun Kontakt
Maje Morad 08-6068269 Jobbnummer
9967796