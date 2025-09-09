Lärare i SO till högstadiet, Huddinge kommun (Vikariat)
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om arbetsplatsen
Kvarnbergsskolan är en attraktiv 7-9 skola med ca 720 elever. Vi ligger i Huddinge med goda kommunikationsmöjligheter och med tillgång till personalparkering. Vi har fantastiska elever, kompetent personal och välutrustade och renoverade lokaler.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad lärare i SO för ett vikariat på 100%. Startdatum är 7/1 2026 eller enligt överenskommelse och vikariatet varar i 6 månader med möjlighet till förlängning.
Att vara lärare och professionell pedagog på Kvarnbergsskolan och i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.
Du ska vara digitalt driven och ha utvecklade strategier för hur du digitaliserar ditt arbete med elever.
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i de samhällsorienterade ämnena (samhällskunskap, historia, religion och geografi) för högstadiet. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt.
Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Är digitalt driven och har utvecklade strategier för hur du digitaliserar ditt arbete med elever. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. I tillsättning av tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• Lärarlegitimation i ett eller flera av so-ämnen (historia, samhällskunskap, religion, geografi)
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Biträdande rektor Linda Seman: linda.seman@huddinge.se
Sista ansökningsdag är den 28/9, men vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
