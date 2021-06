Lärare i SO till Gylle skola åk 7-9 - Borlänge kommun, Gylle skola - Grundskolelärarjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Gylle skola / Grundskolelärarjobb / Borlänge2021-06-302021-06-30Som lärare i SO ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av din undervisning.Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i byggandet av en bra skola.Tjänsten består av undervisning i de fyra SO-ämnena i årskurs sju. Mentorskap ingår i tjänsten.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov.Lärarutbildning som överensstämmer med tjänsten samt lärarlegitimation.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Urval kommer att ske löpande, välkommen med din ansökan!ÖVRIGTFör den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 11/8-2021. Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Borlänge kommun, Gylle skola5839052