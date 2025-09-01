Lärare i SO/Svenska till Resursenhet Rinmangymnasiet 3
Är du en engagerad lärare i SO och Svenska som vill arbeta med elever med komplexa behov? Har du förmågan att skapa relationer och social kontakt? Då kan det här timvikariatet på cirka 20 timmar i veckan vara något för dig. Vi söker dig som kan arbeta omgående fram till och med 19 december.
Rinman 3 omfattar idag sju enheter: Basklass, Extraresurscentrum (ERC), Fristadshus, Lyktan, Vattenpasset, Villan och Kunskapen. Vi finns till för elever med komplexa behov i åldrarna 16-20 år. Varje enhet har sin egen profil utifrån elevers behov, och ligger oftast i lokaler utanför gymnasieskolorna. Vi jobbar tillsammans och tar tillvara på allas kompetens.
Denna tjänst är på Kunskapen, som har plats för 12 elever. I arbetslaget finns en bred samlad ämneskompetens samt kunskaper kring neuropsykiatriska funktionsvariationer.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss arbetar du med planering och undervisning enligt både LGR22 och GY25. Varje elev har sin individuellt anpassade studieplan, utifrån sina mål, behov och kunskapsnivå. Vissa har goda ämneskunskaper medan andra saknar de grundläggande kunskaperna. Därför behöver du anpassa din undervisning och vara trygg med att undervisa inom hela spannet. Undervisningen sker både enskilt och i mindre grupper. Målet är alltid att våra elever ska uppnå betyg i så många ämnen som möjligt, men stort fokus ligger också på den personliga utvecklingen hos eleven. Du är även mentor för några elever.
Allt arbete sker i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Du har även ett samarbete med elevhälsan, socialtjänst, BUP och andra aktörer. Du planerar och deltar även i aktiviteter utanför klassrummet, som stärker elevernas motivation, exempelvis studiebesök och utflykter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är senarelärare med behörighet i både Svenska och SO. Du har undervisningserfarenhet och har arbetat utifrån läroplanen på högstadie- eller gymnasienivå. Det är en fördel om du är utbildad speciallärare, har läst specialpedagogiska kurser eller har utbildning i läs- och skrivproblematik. Likaså om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med komplexa behov. För den här tjänsten behöver du också ha B-körkort.
Som person är du duktig på att bemöta elever i olika miljöer och ser deras individuella behov. Även i stressiga situationer behåller du lugnet och är stabil och trygg. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta och skapa kontakt, men även bidra med ramar och struktur.
Välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
