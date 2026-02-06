Lärare i SO samt idrott och hälsa årskurs 7-9 till Klarebergsskolan
Grundskollärarjobb
2026-02-06
Publiceringsdatum2026-02-06
Välkommen hos oss på Klarebergsskolan.
Vi är en F-9 skola med cirka 1070 elever i delvis nyrenoverade lokaler. Skolan är lättillgänglig via kollektivtrafiken då det går bussar från Angereds Centrum, Hjalmar Branting och Centralstationen.
Pedagoger och övrig personal samarbetar kring eleverna så att eleverna ska känna sig trygga och ha flera vuxna de kan vända sig till. Specialpedagogiskt stöd finns kopplat till samtliga arbetslag. Vi arbetar tillsammans för att gynna elevernas lärande, sociala utveckling och trivsel.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i SO samt idrott och hälsa för undervisning i årskurs 7-9 med delat mentorskap klass åk 8.
Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna under hela skoldagen. Du kommer planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO samt idrott och hälsa för årskurs 7-9. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning, men det är inget krav för tjänsten.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är nytänkande och framåtskridande och håller dig väl uppdaterad inom ditt område.
Som person är du trygg, flexibel, ansvarsfull och kreativ. Du behåller lugnet i stressade situationer, du tar ansvar för dina uppgifter och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Relationsskapande är en viktig del av uppdraget.
Är du en lärare med stort engagemang och vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet tror vi att du passar för uppdraget. Har du även god förmåga att tydliggöra vilka mål utbildningen har och ser varje elevs möjligheter att nå dit ser vi fram emot din ansökan.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med i vårt härliga gäng? Skicka då in din ansökan redan i dag!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Urban Göransson urban.goransson@grundskola.goteborg.se 031-3669675 Jobbnummer
9727636