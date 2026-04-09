Lärare i SO i kombination med kärnämne åk 4-6 till Gårdstensskolan
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Beskrivning
Nu söker vi på Gårdstensskolan dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO och engelska årskurs 4-6. Tjänsten är ett vikariat och pågår under höstterminen 2026.
På Gårdstensskolan går elever i årskurs 4 till årskurs 9 samt integrerad anpassad grundskola 4-9. Vår skola ligger i nyrenoverade lokaler på Angeredsvinkeln nära kollektivtrafik och naturområden. Med nya fräscha lokaler och en omfattande satsning i digitala lärmiljöer, möts våra elever av en skola som präglas av mångfald och kreativitet.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning i SO i kombination med kärnämne, mentorskap och stöd till elever utifrån extra anpassningar och särskilt stöd i åtgärdsprogram. Du kommer att ingå i ett lärarlag som tillsammans utvecklar undervisningen och ledarskapet i klassrummet. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling i syfte att nå läroplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen samt arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO och kärnämnen åk 4-6. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i IKT (Informations- och Kommunikationsteknik) som pedagogiskt verktyg.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tar egna initiativ och bedriver ett tydligt och situationsanpassat ledarskap i klassrummet.
Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som befinner sig i en andraspråksutveckling och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap.
Är du en person som strävar framåt och har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Då kan du vara den vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att intresseanmälan endast är möjlig för dig som har en tillsvidareanställning i grundskoleförvaltningen.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Biträdande rektor
Susanne Jensen susanne.jensen@grundskola.goteborg.se 031-3651621 Jobbnummer
