Lärare i SO åk 7-9 till Gåvsta skola
2025-10-01
Är du högstadielärare i so-ämnen? Vill du arbeta i en skola där naturen är nära, kollegialt samarbete är starkt och varje elevs utveckling står i centrum? Då är Gåvsta skola rätt plats för dig!
Gåvsta skola är en kommunal F-9-skola belägen i natursköna Rasbo, cirka 18 km nordost om Uppsala. Skolan har omkring 500 elever och är organiserad i fyra arbetslag: F-3, 4-6, 7-9 samt skolbarnsomsorg. Den naturnära miljön erbjuder goda möjligheter till fysisk aktivitet med närhet till elljusspår, bollplaner och idrottshall.
Som lärare på Gåvsta skola blir du en del av ett engagerat och inkluderande arbetslag där samarbete, helhetssyn och elevens utveckling står i centrum. Skolan arbetar aktivt med inkluderande beteendestöd (IBIS) och har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Elevhälsan är välorganiserad och består av ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att alla elever ska nå utbildningens mål.
Skolans vision är att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas - och där varje medarbetare ges förutsättningar att bidra med sin kompetens och utvecklas i sin yrkesroll.
Här kan du läsa mer om Gåvsta skola (https://gavstaskola.uppsala.se/Information/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i so-ämnena. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Mentorskap ingår också i tjänsten. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation med behörighet att undervisa i so-ämnen och annat ämne i årskurs 7-9. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Är du behörig att undervisa i engelska och/eller svenska i årskurs 7-9 ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt. Det är även meriterande om du har it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Som person är du initiativtagande och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Jobbet passar dig som är pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Kristina Brodd Bragsjö tillförordnad rektor, 018-727 74 01.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
