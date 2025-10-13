Lärare i slöjd till trevlig byskola
2025-10-13
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Du som arbetar hos oss tror på vår vision och verksamhetsidé där vi möter alla med positiva förväntningar och bejakar elevernas drömmar. Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande kultur i alla delar av våra verksamheter. Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte. Tillsammans skapar vi förutsättningar för elever att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.
Billeshögsskolan ligger i Billeberga på den skånska slätten - ett stenkast från Svalöv i riktning mot Landskrona med goda förbindelser, t.ex. tåg till och från Malmö och Lund.
Skolan är en F-6-skola med cirka 170 elever fördelade på 7 klasser. På vår skola arbetar en driven personalgrupp i fina lokaler som både vuxna och barn trivs i. Medarbetarna är engagerade, har elevernas bästa i fokus och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Läs gärna mer om skolan på vår hemsida via svalov.se.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i slöjd för åk 3-6.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läroplanen och skolans mål. Arbetet innebär att skapa en trygg, inspirerande och tillåtande lärmiljö där eleverna får utveckla sin kreativitet, problemlösningsförmåga och sitt tekniska kunnande.
Om tjänstens inriktning:
Billeshögsskolan erbjuder undervisning i båda slöjdens materialområden; textil samt trä- och metall, i enlighet med läroplanens mål. Slöjdsalarna ligger i anslutning till varandra, vilket gör det enkelt att växla mellan materialområdena. Tjänstens innehåll kan anpassas utifrån din behörighet och kompetens. Vi välkomnar därför sökande med behörighet i textilslöjd, trä- och metallslöjd eller båda.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i slöjd. Du är engagerad, kreativ och har ett gott ledarskap i klassrummet.
Du:
* är trygg i din yrkesroll och har förmåga att skapa struktur och arbetsro,
* arbetar formativt och individanpassat för att möta varje elevs behov,
* planerar och utvärderar undervisningen med stöd i skolans styrdokument,
* har god samarbetsförmåga och ser värdet av kollegialt lärande
Erfarenhet av undervisning i båda materialområdena är meriterande men inte ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske under rekryteringsperioden, så vänta inte med din ansökan.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
