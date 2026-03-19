Lärare i slöjd till Mosjö skola åk. 3-6
2026-03-19
Är du en engagerad och kreativ slöjdlärare som ser till varje elevs bästa? Vill du vara med i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet där det kollegiala lärandet och samarbetet står i centrum? Då kan det här vara tjänsten för dig, varmt välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
I rollen som slöjdlärare hos oss på Mosjö skola arbetar du både med textil, trä- och metallslöjd i vår nyrenoverade sal, Makerspace. Du kommer att ha stort inflytande över slöjdsalens och undervisningens upplägg och på ett kreativt sätt kunna bidra med dina egna tankar och idéer. Du arbetar brett med din undervisning, där du skapar goda förutsättningar för stimulans och skapande inom ämnet. Du kommer att ingå i arbetslaget 4-6 - ett fantastiskt gäng med god gemenskap och gedigen erfarenhet!
Vår skola genomsyras av en vi-känsla som går hand i hand med vår skolas vision; kunskap och glädje tillsammans. Tillsammans driver vi utveckling och ser till varje elevs bästa. Vår skola har nyligen renoverats och erbjuder nya ljusa och fräscha lokaler. Vi ser att de nya lokalerna bidrar till en ännu mer inspirerande och trivsam skola, för så väl elever som pedagoger.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning i textil-, trä- och metallslöjd för åk. 3-6
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• ha kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbeta utifrån gällande styrdokument
• skapa en god lärandemiljö
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• känna till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
• arbeta tillsammans med arbetslaget och övrig personal på skolan
Om arbetsplatsen
Mosjö skola är belägen i Mosås, cirka en mil söder om Örebros stadskärna. Skolan byggdes 1995 och har genomgått en större renovering under 2024/2025. Skolan har i dagsläget cirka 290 elever, varav cirka 210 elever går på skolans fritidshem. I en växande organisation värnar vi skolans vi-känsla för gemenskap och bedriver ett nära kollegialt samarbete för varje elevs bästa.
Läs mer om vår skola på: orebro.se/mosjoskola
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas inspirera dina elever i rollen som slöjdlärare ser vi att det krävs ett intresse för slöjd och kreativt arbete. Du är trygg och lugn samt tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Som lärare är det dessutom viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmågan att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Då slöjdverksamheten är relativt ny i vår skola krävs det att du drivs av att ta egna initiativ för att bidra till en positiv utveckling av slöjdundervisningen. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal, samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd för årkurs 3-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• erfarenhet av undervisning i slöjd
• erfarenhet av arbete inom grundskolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 augusti 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 april.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
