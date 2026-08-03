Lärare i slöjd till anpassad grundskola åk 1-6
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2026-08-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du sätta elevens lärande och utveckling i kärnan av allt du gör? Hos oss får du göra skillnad varje dag och skapa trygghet för eleverna. Välkommen till Ulleviskolans anpassade grundskola!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
I anpassad skola möter du elever med intellektuell funktionsnedsättning, där varje individ har unika styrkor, förutsättningar och behov av stöd. Som lärare hos oss arbetar du nära eleverna i deras utveckling, lärande och vardag. Du arbetar med planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen, där även värdegrundsarbetet är en självklar del.
Du ser hela elevens skoldag som en viktig helhet och samarbetar nära med kollegor, elevassistenter och vårdnadshavare. I uppdraget ingår även ett nära samarbete mellan skola och fritidshem för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs utveckling och måluppfyllelse.
Undervisningen utgår från den elevgrupp du möter och präglas av tydlig struktur och ett flexibelt förhållningssätt. Att du använder dig av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) såsom bildstöd och tecken som stöd) och digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. Samtidigt skapar du en förutsägbar miljö där eleverna kan känna trygghet, utvecklas och utmanas i sin egen takt. På anpassad skola ingår även omvårdsrelaterade uppgifter såsom blöjbyten, påklädnad och att hjälpa till vid matsituation.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Planera, anpassa och strukturera undervisningen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs lärande
Leda och fördela arbetet i klassrummet samt handleda och vägleda elevassistenter i det dagliga arbetet
Säkerställa att undervisningen håller en tydlig riktning mot uppsatta mål och att alla i arbetslaget arbetar mot samma mål
Ansvara för undervisning i ämnesområden/ämnen och utforma innehåll som stimulerar elevernas utveckling
Anpassa undervisningssituationen löpande, till exempel genom att organisera grupper eller aktiviteter för att möta elevers olika behov
Tydliggöra instruktioner och förväntningar för eleverna samt stötta eleverna i deras kunskapsutveckling och självständighet
Genom att bygga trygga relationer bidrar du till att eleverna utvecklar sina förmågor och når framsteg i både lärande och vardag.
Tjänsten är ett vikariat under perioden 2026-08-10 till 2027-06-18.
Din arbetsplats
Ulleviskolan anpassad grundskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startades i mars 2021 och har just nu cirka 60 elever inskrivna, från Flex till år 6 och det går cirka 6-8 elever i varje klass. Lokalerna är fräscha och anpassade efter vår verksamhet, vi har exempelvis anpassade hemkunskapssalar. Det är nära till natur hos oss och vi har även en elcykel som möjliggör utflykter med eleverna i närområdet.
Skolan kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och som värdesätter en hög professionell sammanhållning. Vi som arbetar här har eleverna i fokus. Vi strävar efter att kunna ge alla elever möjlighet till att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vår målsättning är att eleverna ska vara delaktiga och känna att de kan påverka sitt lärande, lärmiljön och därigenom stärkas som individer. Då vi arbetar nära varandra har vi ett öppet och positivt klimat där alla hjälps åt. Tillsammans med grundskolan skapar vi vår värdegrund och våra traditioner.
På Ulleviskolan finns en slöjdlärare som ansvarar för undervisningen i grundskolan. Tjänsten innebär ett nära samarbete där ni delar slöjdsal och arbetsrum. Du samverkar kontinuerligt med skolans lärare och elevassistenter för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för eleverna.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 1-6 i slöjd. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 1-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 1-6. Det är meriterande om du har specialpedagogutbildning eller speciallärarutbildning med specialisering intellektuell funktionsnedsättning. Du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd, det är meriterande om du arbetat inom anpassad skola. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av bildstöd.
I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgra22) och övriga styrdokument. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen för anpassad skola ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Som lärare är du en god förebild och har ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet. Du leder, engagerar och motiverar de andra i arbetslaget för att ni tillsammans ska nå målen för elevernas utveckling. Du bygger aktivt relationer med elever, kollegor och andra du möter genom att se varje individs behov och förmågor. Vidare har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och du agerar lugnt och tryggt i utmanande situationer. Du har förmågan att fokusera på rätt saker även om förutsättningarna ändras. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-10
Anställningsform: Vikariat till och med 2027-06-18
Sysselsättningsgrad: 25%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17420
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
10019211