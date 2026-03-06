Lärare i slöjd och engelska åk 7-9 till Santosskolan
2026-03-06
Beskrivning
Santosskolan är en 7-9 skola på Lindholmen med ca 400 elever.
På skolan arbetar vi med pedagogers och elevers delaktighet i systematiskt kvalitetsarbete, har ett väl fungerande arbete med trygghet och studiero och god systematik och rutiner. Personalgruppen har ett gott arbetsklimat och består av både yngre och lite mer erfarna pedagoger. Vi väljer att se möjligheter och anser att viljan till lärande finns hos alla och vårt uppdrag är att bevara och främja den. Att utgå ifrån styrkor och förmågor är grunden i vårt arbete.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd och engelska för årskurs 7-9 i Santosskolans särskilda undervisningsgrupp.
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Arbetet innebär samarbete med övriga lärare, elevhälsan, skolledning, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan. Tjänsten är placerad i vår SU-grupp och du kommer att undervisa och vara behjälplig för resurstid. Du kommer därför även att arbeta under andra lektioner än dina ämnesbehörigheter, för att tillsammans med ämneslärarna skapa en god förutsättning för att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd och engelska med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Det är meriterande om du har behörighet i fler ämnen. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i SU-grupp.
För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du är trygg och tydlig i din yrkesroll, ansvarstagande och lyhörd och har förmågan att se till varje barns individuella behov samt har god samarbetsförmåga.
Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din undervisning. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Mikaela Mennerdahl, biträdande rektor mikaela.mennerdahl@grundskola.goteborg.se 031-3667771 Jobbnummer
