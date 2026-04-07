Lärare i Slöjd & Hem och konsumentkunskap
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB / Grundskollärarjobb / Ulricehamn Visa alla grundskollärarjobb i Ulricehamn
2026-04-07
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montessori Ekhagen Ulricehamn AB i Ulricehamn
Lärare i slöjd samt hem- och konsumentkunskap 50 % - Designa framtidens mobila lärmiljö!
Är du vår nya visionär inom praktiskt-estetiska ämnen? Vill du ligga i bräschen för en undervisning som på allvar förkroppsligar den moderna läroplanen? På Montessoriskolan Lindängen i Ulricehamn söker vi dig som ser potentialen i att arbeta gränsöverskridande. Vi skapar en miljö där slöjdens olika material möts och där hem- och konsumentkunskapen är lika flexibel som vardagen själv.
Mobila lösningar - Vår väg in i framtiden
Vi ser mobila lösningar som framtidens sätt att undervisa. Genom att använda oss av specialanpassade vagnar kan vi erbjuda en dynamisk undervisning som följer elevens kreativa process istället för att vara låst till en specifik sal.
Enligt den nuvarande läroplanen (Lgr22) är slöjd ett sammanhållet ämne. Vår satsning på mobila enheter gör det möjligt att sudda ut de traditionella gränserna mellan materialen och istället fokusera på helheten i slöjdprocessen - precis som läroplanen föreskriver.
Ditt uppdrag: Skapa från grunden
Som vår nya lärare får du ett unikt mandat. Du ansvarar för att planera, välja ut och köpa in både själva vagnarna/de mobila enheterna och all utrustning som behövs till dem. Du bygger upp systemet så som du vill ha det för att möta kursplanens centrala innehåll:
Materialen: Du väljer vagnar och verktyg för textil, trä och metall som möjliggör flexibelt skapande.
Digitalvagnen: Du utrustar en enhet för digitala verktyg och modern teknik.
Återbruksvagnen: Du skapar en lösning för cirkulära material och hållbarhet.
Hem- och konsumentkunskap: Flexibilitet och vardagskompetens
I ämnet hem- och konsumentkunskap fokuserar vi på medvetna val och praktiska förmågor. Vi arbetar resurssmart genom att förlägga teori och planering i våra egna lokaler, medan vi för de praktiska tillfällena hyr in oss i ett externt kök. Det ger oss tillgång till rätt miljö när det behövs, samtidigt som det tränar eleverna i att planera och agera i olika sammanhang.
Vem är du?
Vi söker dig som inspireras av att bygga upp nya strukturer. Du ser fördelarna med slöjd som ett enhetligt ämne och brinner för att visa eleverna hur olika material och tekniker kan samspela.
Vi letar efter dig som:
Är behörig lärare i slöjd och/eller hem- och konsumentkunskap.
Har en tydlig vision för hur modern utrustning kan stötta lärandet enligt Lgr22.
Är en lösningsfokuserad organisatör som trivs med att ansvara för inköp, budget och planering.
Vill arbeta i en trygg och familjär Montessorimiljö där vi ser till hela elevens utveckling.
Vi erbjuder
Total kreativ frihet: En unik chans att designa din egen arbetsmiljö och välja din egen utrustning.
Budget och förtroende: Mandat att leda inköpsprocessen för skolans nya mobila satsning.
Gemenskap: Ett varmt och engagerat kollegium som välkomnar nya idéer och samarbeten.
Praktisk information
Omfattning: 50 % (Kombinationstjänst Slöjd / Hem- och konsumentkunskap).
Tillträde: 12 augusti 2026.
Plats: Montessoriskolan Lindängen, Ulricehamn.
Ansökan: Vi rekryterar löpande - skicka din ansökan redan idag!
Är du redo att rulla igång framtiden tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: rektor@montessoriulricehamn.se Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessori Ekhagen Ulricehamn AB
(org.nr 556900-3279), https://montessoriulricehamn.se/
Lindängsvägen 20 (visa karta
)
523 36 ULRICEHAMN
9840835