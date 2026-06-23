Lärare i slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap
Edukatus Alliance AB / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-06-23
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Lärare i Slöjd, Musik och Hem- och konsumentkunskapInspirera elever genom kreativitet, skapande och livskunskap
Vill du arbeta på en skola där dina ämnen värderas högt och där du får möjlighet att inspirera elever genom kreativitet, praktiskt lärande och meningsfull undervisning?
Solstadens skola är en F–9-skola med cirka 150 elever där vi tror på kraften i goda relationer, hög undervisningskvalitet och en trygg lärmiljö.
Vi söker nu en legitimerad lärare med behörighet inom Slöjd, Musik och/eller Hem- och konsumentkunskap.
Tjänsten är 50-75% och kan anpassas utifrån din ämnesbehörighet och kompetens.
Hos oss får du
arbeta i en liten skola där du lär känna eleverna på riktigt
engagerade kollegor med hög ambition
nära samarbete med elevhälsa och arbetslag
vara delaktig i skolans utvecklingsarbete kring undervisning, trygghet och studiero
Vi söker dig som
Du brinner för att skapa inspirerande undervisning där elever får utveckla både kunskaper, kreativitet och självständighet.
Du bygger goda relationer, leder undervisningen med tydlighet och skapar en trygg lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Som lärare arbetar du aktivt med elevernas utveckling, närvaro och motivation och ser samarbete med vårdnadshavare som en självklar del av uppdraget.
Du arbetar strukturerat, följer skolans rutiner kring dokumentation och bidrar aktivt till skolans gemensamma kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet inom Slöjd, Musik och/eller Hem- och konsumentkunskap.
Erfarenhet av undervisning i årskurs 6–9 är meriterande.
Intervjuer sker löpande. Välkommen att bli en del av Solstadens skola – där kvalitet, relationer och utveckling går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957404-2066738". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Kasernhöjden 30 (visa karta
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653 39 KARLSTAD Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9975303