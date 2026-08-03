Lärare i slöjd, Hällsboskolan Kungsholmen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till och med årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande lärare att undervisa i slöjd.
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet.
Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och grund- eller anpassad grundskolans (särskolans) kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov, och i överensstämmelse med läroplaner, kursplaner och kunskapskrav anpassar och utformar du undervisningen samt bedömer hur effektiva olika undervisningsstrategier är och anpassar undervisningen därefter.
Den enskilda elevens behov och kunskapsutveckling bedöms, dokumenteras och följs upp.
Som lärare hos oss arbetar du med pedagogisk kartläggning, dokumentation, anpassning av lärandemiljö, uppföljning och utvärdering.
Arbetet leds och organiseras så att en trygg lärandemiljö skapas och du skapar tillsammans med dina kollegor möjligheter för eleven att följa sitt lärande och utveckling individuellt och i grupp.
Du samarbetar med skolans andra slöjdlärare för att ge eleverna en slöjdundervisning av hög kvalité.
Tillsammans med kollegor och föräldrar har du ett nära samarbete runt eleverna samt deltar aktivt i skolans kontakter med samhället i övrigt och vill bidra till skolans utveckling.
På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har under läsåret inlett ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror ska gynna våra elever i deras kunskapsutveckling.
Vi har skickliga och engagerade medarbetare med hög kompetens. Det språkutvecklande arbetssättet är något som genomsyrar det pedagogiska arbetet hos oss och till stöd finns ett stort elevhälsoteam där bland annat specialpedagog, IT-pedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och logoped ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att jobba som lärare i slöjd på grundskola, eller motsvarande.
• Har erfarenhet av att arbeta med elever med grav språkstörning.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF.
• Har erfarenhet av TAKK.
• Har yrkeserfarenhet av undervisning.
• Har erfarenhet av arbete med nyanländas lärande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Anställningen är en särskild visstidanställning på 60%., upphör: 2027-06-16 .
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/526". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
112 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Kontakt
Biträdande enhetschef
Muayyad Al Dala muayyad.al-dala@spsm.se 010-473 63 84 Jobbnummer
10018455