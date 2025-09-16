Lärare i slöjd åk 3-6 till Skee skola
2025-09-16
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Skee skola är en låg- och mellanstadieskola med drygt 165 elever och ca 25 personal. Skolan är belägen i utkanten av centralorten Strömstad i ett naturskönt område med närheten till skogen. Vår elevsyn är central där alla barn är allas barn och den ömsesidiga respekten skapar trygghet som är grunden för lärande. Hos oss får du kompetenta kollegor och det är korta beslutsvägar. Lockas du av att utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra! Då är det här ett jobb för dig!Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Skee skola söker dig som tar ansvar för en god pedagogisk verksamhet och som alltid sätter eleven i centrum för att undervisa i slöjd.
Vi arbetar utifrån Barn-och utbildningsförvaltningens prioriterade mål som handlar om tillgänglig lärmiljö, elevers lika möjligheter, kollegialt lärande och en hållbar organisation. Kompetensutvecklingen har fokus på tillgänglig lärmiljö och effektiv undervisning i olika former för att skapa en undervisning för alla elevers olika behov.
De nationella målen är ditt fokus i verksamheten där du systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen i ämnet slöjd. Du kommer att arbeta i tätt samarbete med skolans andra slöjdlärare och även i arbetslag tillsammans med övriga pedagoger på skolan.
Tjänsten är på 75% och då ingår undervisning i slöjd, men även ex rastvärdskap och eventuellt viss resurstid i klasser. Inget mentorskap ingår i dagsläget.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med med legitimation med ii ämnet slöjd och då gärna med inriktning trä- och metall.
Du besitter ett gott pedagogiskt ledarskap och har en god förmåga att samarbeta med arbetskollegor, elever och vårdnadshavare. Viktiga egenskaper är också att du är tydlig, trygg, och flexibel i din undervisning så att du kan ge eleverna den ledning och stimulans som de behöver i deras lärande och i sin personliga utveckling. Du är också en person som har förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du har ett öppet och inkluderande bemötande som får omgivningen att känna sig välkommen.
Du hittar lösningar på uppkomna problem och kommer effektivt vidare även om du stöter på utmaningar.
Du besitter en god förmåga att formulera dig på svenska i både tal och skrift.
Tillsvidare anställning kan endast erbjudas vid uppvisande av legitimation. Tjänsten tillsätts endast om erforderliga beslut tas. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Vi ser gärna att du kan påbörja tjänsten snarast eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
