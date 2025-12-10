Lärare i slöjd åk 3-6 på Alboskolan i Skepplanda
2025-12-10
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker en slöjdlärare med huvudsaklig inriktning mot mjuka material som kan bilda team med vår andra lärare i slöjd.
Du kommer arbeta på Alboskolan i centrala Skepplanda. Det är en skola som präglas av god sammanhållning, hög kompetens och en stark tro på att vi gör varandra bättre. På skolan har vi idag cirka 200 elever. Alboskolan har ett tätt samarbete med Garnvindeskolan F-3, som ligger 500 meter bort. Eleverna i åk 3 kommer till Alboskolan för att få sin slöjdundervisning.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Läroplanerna för slöjdämnet har utvecklats genom åren och idag läggs mycket fokus på hantverkstekniker, kunskaper om material, förmåga att utveckla idéer och kunna arbeta i en arbetsprocess där val och reflektion är viktigt. Eleverna ska också utveckla sin kunskap om uttryck, kvalitet och inte minst hållbar utveckling.
Som slöjdlärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du ser den pedagogiska dokumentationen som ett viktigt verktyg för verksamhetens och elevernas utveckling.Kvalifikationer
Vi söker en kreativ slöjdlärare som brinner för att väcka elevernas intresse för hantverk och skapande. Vi vill gärna att du själv behärskar olika tekniker inom slöjdämnet. Som slöjdlärare ger du dina elever förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Du väcker elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd i årskurs 3-6. För att trivas i rollen behöver du vara en tydlig och flexibel ledare med ett inkluderande ledarskap. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga och skapar trygghet och förtroenden genom att skapa goda relationer och lyssna in elevernas olika behov. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du kommer arbeta på en skola som arbetar aktivt med digitala verktyg och lärarresurser, därför behöver du ha goda IT-kunskaper.
På Alboskolan värdesätter vi förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Är du legitimerad i fler ämnen än slöjd är det meriterande. Vi ser med fördel på om du har teknik i din behörighet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I Ale kommun tillämpar vi heltid som norm. Heltid som norm ger dig som anställd flexibilitet i att du kan ansöka om att gå ner i tid, även när du anställs på heltid.Övrig information
Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av redan anställd personal i kommunen. Intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
