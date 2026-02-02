Lärare i skrivarkursen Your Silence Will Not Protect You
2026-02-02
Kvinnofolkhögskolan är en folkhögskola i centrala Göteborg med feministisk profil. Här arbetar och studerar kvinnor, transpersoner och icke-binära i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor. Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier och SFI. Vår vision är att skapa en inkluderande och trygg lärandemiljö där alla deltagare kan känna sig välkomna och respekterade.
Om jobbet
Kvinnofolkhögskolans uppskattade skrivarkurs Your Silence Will Not Protect You söker en pedagog och textsamtalshandledare.
Your Silence Will Not Protect You är en distanskurs på 25 % studietakt med fyra fysiska träffar per läsår. Kursen riktar sig till kvinnor, transpersoner och icke-binära och samlar både nybörjare och mycket erfarna skönlitterära skribenter med intresse för feminism och antirasism. Som pedagog och handledare ansvarar du för att läsa och ge feedback på deltagarnas skönlitterära texter, leda gemensamma textsamtal samt hålla föreläsningar och skrivövningar i helklass. Kursen präglas av ett undersökande förhållningssätt till språk, form och makt, där olika erfarenheter och uttryck möts i ett gemensamt lärande.
Arbetet innebär:
Närvaro på Kvinnofolkhögskolan under minst tre av de fyra fysiska kursträffarna per läsår
Undervisning via videokonferens cirka en gång i månaden på vardagskväll
Deltagande i några lärarlagsmöten under läsåret
Övrigt arbete, såsom undervisningsplanering, textläsning och arbete med att sprida kursen för att nå nya deltagare, sker på distans och kan utföras på tider du själv väljer. Datum för kurshelger och undervisningskvällar fastställs inför varje läsår i samråd med lärarlaget.
Reseersättning till Göteborg utgår för fysiska träffar om du är bosatt på annan ort.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Mycket erfarenhet av eget, utåtriktat skönlitterärt skrivande
God vana av att läsa och ge konstruktiv feedback på andras texter
Erfarenhet av att delta i skrivsammanhang, såsom uppläst poesi, skrivarkurser, skrivkollektiv eller andra litterära sammanhang
Har god kunskap om skönlitteratur som berör rasism och migration
Intresse för - och gärna erfarenhet av - att leda grupper
Det är meriterande om du:
Är yrkesverksam inom det litterära fältet, exempelvis som författare, scenpoet eller liknande
Har erfarenhet av arbete utifrån en postkolonial och/eller queer eller funktionsrättslig ingång
Arbetar eller har arbetat i flerspråkiga sammanhang, eller själv skriver på flera språk
Har konstnärlig erfarenhet av att arbeta med frågor om exil, migration, rasism och språk
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, med inslag av engelska som stöd. Vi söker därför dig som kan undervisa på svenska och använda enklare engelska i en miljö där många deltar på sitt andraspråk.
Tjänsten
Tjänsten omfattar 11 %. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader.
Senast ansökningsdatum: 30 mars 2026
Tillträde sker antingen 1 maj eller 1 augusti utifrån arbetstagarens önskemål.
Kontaktpersoner:
Vid frågor om arbetsuppgifterna, kontakta kursansvarig lärare Katja Timgren, katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se
Vid frågor om anställningen, kontakta biträdande rektor Paula Carlsson, paula.carlsson@kvinnofolkhogskolan.se
Facklig företrädare: Pia Sundh, Sveriges Lärare, pia.sundh@kvinnofolkhogskolan.se
, 031-780 35 00
Välkommen med din ansökan!
