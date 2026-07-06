Lärare i SFI/SVA till Vuxenutbildningen
Tingsryds kommun, Vuxenutbildning / Pedagogjobb / Tingsryd Visa alla pedagogjobb i Tingsryd
2026-07-06
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I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som lärare i SFI/svenska som andraspråk ansvarar du för att undervisa vuxna elever med olika språkbakgrunder i svenska språket. Syftet är att ge eleverna språkliga färdigheter så att de kan delta i samhälls- och arbetsliv, samt förbereda dem för vidare studier. Du skapar en inkluderande och språkutvecklande undervisning som utgår från elevernas behov och bakgrund.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av:
Planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska enligt Skolverkets kursplan för SFI, efter behov även Svenska, svenska/Sva grund.
Differentiera undervisningen utifrån elevernas språknivåer, studiebakgrund och behov.
Bedöma och dokumentera elevernas språkutveckling samt sätta betyg i enlighet med gällande styrdokument.
Samarbeta med kollegor i arbetslag och studie- och yrkesvägledare. Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. Vid behov genomföra kartläggning av nyanländas språkliga nivå och behov. Främja integration och interkulturellt lärande i undervisningen.
Rekrytering sker löpande. Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk (minst 30hp), gärna med inriktning mot vuxenutbildning.
Erfarenhet av undervisning inom SFI, kunskap om validering, arbetslivsintegrerad SFI, yrkessvenska eller språkintegrerade utbildningar (t.ex. SFI+yrkesvux) samt ytterligare ämnesbehörigheter är meriterande.
God digital kompetens och erfarenhet av undervisning med hjälp av digitala verktyg. Förmåga att skapa en trygg, tillgänglig och inkluderande lärandemiljö.
Du har god samarbetsförmåga, uppskattar att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse. . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds Kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vuxenutbildning Kontakt
Tf rektor
Ingvar Persson ingvar.persson@tingsryd.se Jobbnummer
9994300