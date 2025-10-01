Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen på SiS
Statens institutionsstyrelse / Gymnasielärarjobb / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb i Uppsala
2025-10-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Till oss kommer ungdomar som befinner sig i en problematisk och tuff livssituation. Många har negativa erfarenheter av skolan och låg tilltro till sin egen förmåga. Som lärare hos oss arbetar du med dessa elever och du får en unik chans att väcka deras lust att lära och göra dem stolta över sig själva. Undervisningen sker i små klasser vilket gör att du har gott om tid för varje elev. Du utgår alltid från individuella behov och bygger tillitsfulla och professionella relationer som gör ungdomarna trygga i skolan.
Bärbyskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolverksamheten på institutionen. Undervisningen på Bärby är både på gymnasie- och grundskolenivå, de flesta ungdomar är mellan 16 och 20 år.
Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet, utom att det med hänsyn till eleven får ske nödvändiga avvikelser i undervisningen. Bärbyskolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Lärarna både undervisar och har ett mentorsansvar för eleverna.
Nu söker vi lärare som kommer att undervisa samhällsvetenskapliga ämnen, det vill säga samhällskunskap, historia eller religion. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning av elever samt mentorskap. Därtill kommer dokumentation, utvecklingsarbete, samarbeten med andra professioner på Bärby, andra institutioner och intressenter.
Som myndighet uppmuntrar vi alla typer av kompetensutveckling och erbjuder omfattande kurser, interna utbildningar samt unika erfarenheter. Se även information om Bärbyskolan på vår hemsida. www.stat-inst.se/barbyKvalifikationer
Vi söker en lärare som är behörig och legitimerad att undervisa i sammhällsvetenskapliga ämnen.
Du har god samarbetsförmåga, initiativrikedom, ett flexibelt förhållningssätt och en positiv elevsyn. Du klarar utmaningar, deltar i skolans utveckling och har hög social kompetens. Du behöver tilltalas av möjligheten att undervisa och bygga tillitsfulla pedagogiska relationer i små undervisningsgrupper om cirka fyra till sju elever samt i en till en-undervisning. För att klara arbetet med våra ungdomar är det viktigt att du kan identifiera och möta elevens behov med höga realistiska förväntningar samt motivera och leda eleven mot sina mål. Det är också viktigt att skapa en trygg lärmiljö för elever med särskilda behov inom ramen för den mindre undervisningsgruppen.
Meriterande är dokumenterad specialpedagogisk arbete, kunskap om olika diagnoser, erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd och institutionsvård.
Som person är du trygg, stabil och lugn, även i stressade situationer. Du tar alltid ansvar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att nå satta mål. Vi ser gärna att du är prestigelös, flexibel, kan sätta och behålla gränser på ett respektfullt sätt och har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en semestertjänst med tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde 10 november eller enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 oktober 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9536091