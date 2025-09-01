Lärare i samhällsvetenskap, Kullagymnasiet Höganäs
2025-09-01
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!
Höganäs kommunkoncern smälter lokal passion samman med en utmanande attityd som säger "vi kör". Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som brinner för att göra vardagen för kommunens invånare lite bättre, varje dag. Hos oss i Höganäs kommer du inte bara att skapa mening utan också leverera verklig nytta till samhället.
Vi vill vara en av Sveriges främsta skolkommuner och har höga förväntningar på oss själva. För att nå dit arbetar vi inom utbildningsförvaltningen efter devisen hela barnet, hela vägen för att stötta våra barn och elever genom hela skolresan. Från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Vi tror på att bygga en stark grund för varje elev, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit i vår helhet inom utbildningsförvaltningen, där vi tillsammans strävar efter att göra det allra bästa för varje barn och elev.
Kullagymnasiet ligger centralt i Höganäs med närhet både till havet, staden och kommunikationer. Stora grönytor finns runt skolan som till stor del har bevarat sitt tidstypiska utseende från 1960-talet då originalbyggnaden uppfördes. Dock finns det nu ett beslut om att en ny gymnasieskola ska byggas och stå färdig om några år.
Kullagymnasiet har fem nationella program: El- och energiprogrammet (EE), Försäljnings- och serviceprogrammet (FS), Naturvetenskapsprogrammet (NA),
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Teknikprogrammet (TE). Kullagymnasiet har även tre introduktionsprogram, Programinriktat val, Individuellt alternativ och
Språkintroduktion.
Som lärare i samhällskunskap nivå 1b möter du elever som går på ett högskoleförberedande program. Du förväntas självständigt kunna planera för och genomföra undervisning och bedömningstillfällen för eleverna i enlighet med gällande styrdokument.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har en akademisk examen eller pågående lärarutbildning för att nå behörighet som lärare i samhällskunskap på gymnasialnivå.
Du som söker är självständig, ordningsam och har god förmåga att skapa relationer med de du möter i ditt arbete.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att sätta upp mål, organisera, följa upp och avsluta aktiviteter. Dessutom har du förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden.
Stor vikt läggs vid de intryck som lämnas under eventuell intervju.
Vi erbjuder dig en god gemenskap på en skola med tydliga rutiner och arbetssätt.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
