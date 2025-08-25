Lärare i samhällskunskap, sociologi & kriminologi till Pauliskolan
2025-08-25
Ref: 20252016
Vi på Pauliskolan - Bernadottegymnasiet söker nu en lärare med behörighet att undervisa i samhällskunskap, sociologi & kriminologi. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential - både kunskapsmässigt och socialt. Mentorskapet är nyckeln till att eleverna lyckas med sina studier, därför ser vi att du värderar det högt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Krav:
• Lärarlegitimation
• Behörighet att undervisa i samhällskunskap, sociologi & kriminologi på gymnasienivå
• Vana att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
• Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Behörighet att undervisa i andra ämnen
• Erfarenhet av undervisning i samhällskunskap, sociologi & kriminologi
• Erfarenhet av undervisning eller pedagogiskt arbete
• Erfarenhet av arbete med uniformerade yrken
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningsätt och en mycket god pedagogisk förmåga. Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning.
Om arbetsplatsen
Pauliskolan är Sveriges första tekniska läroverk från 1853. Idag är skolan en av de modernaste bakom den klassiska fasaden är allt 2000tal. Den fleråriga satsningen på digitala verktyg i undervisningen bidrar till att vi är ledande inom ny pedagogik. Skolans devis är: Kunskap är makt - makt att forma din framtid. Pauliskolan erbjuder de högskoleförberedande programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik, samt yrkesprogrammet barn- och fritidsprogrammet. I Pauliskolan ingår även Bernadottegymnasiet som är en profil på samhällsvetenskapligt program med inriktning mot uniformsyrken. Vårt fokus ligger på att väl rusta våra elever för att möta framtiden i fortsatta studier och arbete.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är runt 1600 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv - och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: 90%
Antal tjänster: 1
Period: Fr.o.m. 29/9-25 t.o.m. 22/3-26Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Gabriel Rudolv gabriel.rudolf@malmo.se 0703-034065 Jobbnummer
9474788