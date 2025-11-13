Lärare i samhällskunskap och sociologi/psykologi till Karolinska gymnasiet
Örebro kommun / Gymnasielärarjobb / Örebro Visa alla gymnasielärarjobb i Örebro
2025-11-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du behörig gymnasielärare i samhällskunskap och antingen psykologi eller sociologi? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker dig som vill arbeta med engagerade kunniga kollegor som värnar om varandra och där du kan bidra med din kompetens, engagemang och driv till vår skola.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Vi söker nu lärare i samhällskunskap och något av ämnena psykologi eller sociologi till samhällsvetenskapsprogrammet. Som lärare hos oss möter du elever och stöttar dem i skolarbeten. Du samverkar med övriga pedagoger men även med specialpedagog och andra i elevhälsoteamet. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans utvecklar skolans arbetssätt och jobbar tillsammans för bästa möjliga måluppfyllelse hos eleverna.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt och uppleva både trygghet och en helhet i utbildningen
• undervisa grupper och klasser i de ämnen du är behörig inom
• utveckla differentiering och extra anpassningar
• arbeta med särskilt stöd
• mentorskap
• arbeta med prövningar
• arbeta i lärararbetslag både inom samhällsvetenskapsprogrammet och skolövergripande inom dina ämnen
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Karolinska gymnasiet är en av Örebro kommuns fem gymnasier. Skolan har en anrik historia och ligger mitt i centrala Örebro. Ca 900 elever och 100 anställda har skolan som sin arbetsplats. På skolan finns utbildningar på de högskoleförberedande estetiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga programmen samt yrkesprogrammet naturbruksprogrammet.
Karolinska gymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning.
Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.
Läs mer om skolan på: Karolinska gymnasiet - en del av Örebro kommun (orebro.se)
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi söker en medarbetare med mycket god samarbetsförmåga och initiativförmåga som kan arbeta i grupp och självständigt. Vi söker dig som har förmåga att kritiskt granska sig själv med en vilja att utveckla och utvecklas. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad och flexibel för att klara vardagens oförutsägbara händelser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i samhällskunskap och sociologi eller psykologi, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• lärarlegitimation i ytterligare ämne för gymnasiet
• erfarenhet av undervisning i stora heterogena elevgrupper på nationella program
• erfarenhet av mentorskap för elever på nationella program
• erfarenhet av arbete med elever inom NPF på nationella program
• goda IKT-kunskaperTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 23 februari 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 november. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9602598