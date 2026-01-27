Lärare i samhällskunskap och historia till LBS Kreativa Gymnasiet
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Örebro Visa alla gymnasielärarjobb i Örebro
2026-01-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Örebro
, Nacka
, Eskilstuna
, Motala
, Västerås
eller i hela Sverige
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS - Kreativa gymnasiet i Örebro startades 2018 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Skolan har cirka 200 elever och 20 medarbetare. Vi söker nu en lärare i samhällskunskap och historia till vår verksamhet.
Lärare i samhällskunskap och historia till LBS Kreativa Gymnasiet i Örebro
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 80% för undervisning i samhällskunskap och historia. I tjänsten ingår även mentorskap. Du kommer också ha en viktig roll i att kontinuerligt utveckla skolans utbildningar tillsammans med dina kollegor. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.Publiceringsdatum2026-01-27Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare. Vi söker dig som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Du tar tillsammans med rektor och kollegor ansvar för skolans pedagogiska utveckling, ämnesutvecklingen samt för att utveckla din egen yrkeskompetens. Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och föräldrar. Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat för tidsperioden 1/5-26 till 1/8-27 på 80%. Eventuellt kan vikariatet kombineras med andra ämnen för en högre tjänstgöringsgrad. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 27/2-27. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Lovisa Sundh Isacson på mail: Lovisa.sundhisacson@lbs.se
eller telefon: 019-100061.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9707154