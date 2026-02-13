Lärare i samhällskunskap och/eller historia till S:t Petri skola
2026-02-13
Ref: 20260343
S:t Petri skola söker en lärare för undervisning i samhällskunskap och/eller historia för ett vikariat under perioden 2026-04-13 - 2026-06-13. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential - både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Krav:
• Lärarlegitimation
• Behörighet att undervisa i samhällskunskap och/eller historia på gymnasienivå
• Vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
• God insikt i skolans mål och styrdokument
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Behörighet att undervisa i andra ämnen
• Erfarenhet av undervisning i samhällskunskap och/eller historia
• Erfarenhet av annan undervisning eller pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
S:t Petri skola är en av Malmös äldsta skolor, belägen i en vacker och historisk byggnad mitt i centrum. I en inspirerande lärmiljö erbjuder vi utbildningar inom natur- och samhällsvetenskapsprogrammen med olika inriktningar. Här finns ett brett internationellt perspektiv genom samverkan med skolor och organisationer i många länder. Skolans ledord är glädje, omtanke och kunskap och vi arbetar aktivt för att omsätta dem i praktiken. Som medarbetare kommer du till en arbetsplats med god gemenskap där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Vill du veta mer om oss? Besök S:t Petri skola - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är cirka 1800 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv - och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat, 2026-04-13 till 2026-06-12
Omfattning: Möjlig tjänstgöringsgrad 40-80%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-04-13Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se 0723-576518 Jobbnummer
9740203