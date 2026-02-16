Lärare i samhällskunskap, gärna i komb med annat ämne till Katedralskolan
Skara kommun, Avd gymnasium o vuxenutb / Gymnasielärarjobb / Skara Visa alla gymnasielärarjobb i Skara
2026-02-16
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Avd gymnasium o vuxenutb i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Nu söker vi en engagerad lärare i samhällskunskap, gärna i kombination med annat ämne till vårt gymnasium.
Arbetet innebär
Som lärare i samhällskunskap och eventuellt annat ämne ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom ämnet/ämnena. Du arbetar med tydlig struktur och pedagogisk variation, och använder digitala verktyg (IKT) som en självklar del av undervisningen.
Tjänsten är främst knuten till våra nationella gymnasieprogram men kan också innebära undervisning på introduktionsprogrammen.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
legitimerad lärare i samhällskunskap och eventuellt annat ämne.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig pedagogisk ledare som skapar en stabil lärandemiljö. Du är kreativ, tar egna initiativ och bidrar gärna till utveckling. Med ett strukturerat arbetssätt planerar, organiserar och följer du upp undervisningen, alltid med styrdokumenten och elevernas behov i fokus.
Du har lätt för att se saker ur olika perspektiv och bygger goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Ditt bemötande präglas av respekt, lyhördhet och samarbetsvilja.
Skara kommun värdesätter att du har en medvetenhet kring att skolan är till för alla och att uppdraget som pedagog är att möta alla oavsett förmågor, bakgrund och sociala/ekonomiska möjligheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Ferietjänst 100% visstid under perioden 260807-270616.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Avd gymnasium o vuxenutb Kontakt
Björn Ekedahl 0511-32358 Jobbnummer
9743776