Lärare i religion till Universitetsholmens gymnasium
2025-10-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi på Universitetsholmens gymnasium söker en lärare för undervisning i religion. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential - både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Krav:
• Lärarlegitimation
• Behörighet att undervisa i religion på gymnasienivå och mycket goda ämneskunskaper
• Vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
• God insikt i skolans mål och styrdokument
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Behörighet att undervisa i andra ämnen
• Erfarenhet av undervisning i religion
• Erfarenhet av annan undervisning eller pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
På Universitetsholmens gymnasium formas framtidens yrkesproffs. Här möts elever på olika yrkesprogram med det gemensamma målet att utbilda sig till viktiga samhällsbärare. Vår skola erbjuder kvalitativa och högskoleförberedande studier inom El och Energi samt VVS och fastighet. Här får våra elever unika möjligheter att kombinera teori med praktik genom lärlingsplatser i arbetslivet. Skolan är placerad i Norra Sorgenfri - ett intressant område i stor omvandling. Som medarbetare på skolan får du möjlighet att föra din kunskap vidare och forma nästa generations yrkesutövare. Hos oss får du kollegor med hög kompetens och stort elevengagemang. Tillsammans arbetar vi för en studie- och arbetsmiljö som präglas av gemenskap, trivsel och omtanke.
Vill du veta mer om oss? Besök: Universitetsholmens gymnasium - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är cirka 1800 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv - och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Kari Petersson kari.petersson@malmo.se 0702114626
