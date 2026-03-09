Lärare i Religion och Historia till Rudbecksgymnasiet
Vill du arbeta med engagerade och kunniga kollegor som värnar om varandra? Då ska du söka denna tjänst som lärare i religion och historia, samt kriminologi till Samhällsprogrammet på Rudbecksgymnasiet.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Du kommer i rollen som lärare ha din tillhörighet till ett arbetslag på Samhällsprogrammet och undervisa i religion och historia. Har du dessutom behörighet att undervisa i kriminologi är det starkt meriterande. Som lärare hos oss förväntas du delta och bidra i den fortsatta utvecklingen av samhällsprogrammet tillsammans med dina kollegor. Samhällsprogrammet har två inriktningar Beteende och Samhällsinriktning. Du kommer att ingå i beteendeinriktningen och din huvudsakliga undervisning kommer vara på den inriktningen utifrån GY25 samt GY11 i åk 3.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utöva mentorskap för elever
• planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns'
• delta i arbetslagsarbete
• delta i övrigt arbete på skolan tillsammans med skolans personal
• driva utvecklingsarbete inom samhällsprogrammet
Om arbetsplatsen
Rudbecksgymnasiet är en av Örebro Kommuns fyra gymnasieskolor. Skolan är centralt belägen med ca 1500 elever och ca 140 personal. Här förbereder vi och rustar våra elever för framtiden genom att göra studierna varierade och verklighetsförankrade. Rudbecksgymnasiet erbjuder både högskole- och yrkesförberedande program: Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. På skolan finns Riksgymnasiet för döva och hörselskadade med både högskole- och yrkesförberedande program. Vi är en skola som har skolövergripande projekt där samtliga program deltar samt ett aktivt trygghetsskapande arbete. Vi har en gemensam elevhälsa och en uppbyggd organisation för elever i behov av stöd. Vi ser vinsten av att arbeta tillsammans och vi ser varje program som en del av en helhet. Lärarna är organiserade i arbetslag och vi har även ämneslag för kompetensutveckling samt utveckling av ämnet och undervisningen.
Vi ses på Rudbeck!
Rudbecksgymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda ämneskunskaper samt förmåga att pedagogiskt kunna förmedla dem. Det är viktigt att du har förmågan att anpassa undervisningen och lärandet utifrån elevens behov. Förmåga att kunna samarbeta och bidra till en lugn och trygg skolmiljö. Vi ser att du som lärare hos oss har ett flexibelt förhållningssätt gentemot din omgivning, att du är kreativ och har lätt för att bygga nya relationer. Du har en god pedagogisk insikt och har lätt för att samarbeta med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är självgående i ditt arbete och rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. För övrigt behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i religion och historia för gymnasiet, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• behörighet att undervisa i kriminologi
• erfarenhet av arbete som lärare på gymnasiet
• erfarenhet av att arbeta i lärarplattformar (exempelvis It 's Learning)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti 2026, eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 mars.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning

individuell lönesättning
